El virus cobró una víctima tradicional: el hotel Huemul

Esta vez le tocó cerrar sus puertas al reconocido hotel Huemul ubicado en la calle Tierra del Fuego de la ciudad de Neuquén. Se hace “difícil sostener un negocio sin ingresos” dijo su dueño Domingo Arias, quien tomó esta difícil decisión ante la paralización en el sector hotelero y turístico por la pandemia que derivó en una cuarentena de más de 130 días.

Los gastos fijos son un gran problema y no se puede seguir acumulando deudas, más allá del aporte del Estado con el 50% de los salarios para los empleados, “los gastos son un poco más grandes” dijo Arias al ser entrevistado en Cambio de Aire por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias.

No hay vuelta atrás, "es un ciclo que nos ha tocado vivir” remarcó al ser consultado si el cierre era definitivo. Fueron 16 años de vida, ahora “habrá que ver que se hace con el edificio” y qué pasará con los 7 empleados que tenía la empresa. Con cuatro de ellos llegaron a un acuerdo, faltan los otros tres, como pagarles lo que les corresponde, pero lo que está claro que la relación laboral está terminada.

Arias aclaró que su hotel no tenía grandes deudas, trabajaba muy bien pero la pandemia fue fulminante, la decisión del cierre básicamente es porque el no ve una solución en lo inmediato y hasta se anima a vaticinar que hasta julio de 2021 no habrá actividad.

“A nosotros nos agarra en el peor momento económico del país” sostuvo y agregó que “veníamos mal heridos y ahora estamos heridos totalmente” y también opinó sobre las nuevas habilitaciones para el turismo local mencionando que ese turismo no es el que consume “es como que está en su casa” y hasta “parecen ingenuas” ya que sin transporte y el ingreso de gente a la provincia no puede repuntar el sector y por lo tanto la economía regional.