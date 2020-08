Familiares del doble femicidio de Las Ovejas avalaron a Terán

La polémica sacude por estas horas a la justicia neuquina, no sólo porque el jefe de fiscales de Cutral Co, Santiago Terán, recomendó a las mujeres víctimas de violencia “armarse” para defenderse, sino que, además anoche en C5N polemizó con la conductora, Lucila Trujillo, y la enfrentó al aire para defender su postura, en un cruce de mucha tensión. Mientras desde la Fiscalía General se ordenó un sumario al funcionario, en el colectivo social hay posturas encontradas que dejan al descubierto una fuerte crítica a la inacción de la justicia neuquina en materia de violencia de género. En este sentido, Miguel Apablaza, hermano de Karina Apablaza (31) y tío de Valentina (11) -ambas víctimas del femicidio de Las Ovejas- avaló las declaraciones del polémico fiscal, aclarando que “no está bien pedir violencia, porque trae más violencia, pero es lo único que queda cuando no se actúa”.

Las declaraciones de Terán se conocieron días atrás, luego de brindar una entrevista a la radio Fuego, de Cutral Co. El funcionario dijo que “de una nota de 45 minutos, sólo dieron a conocer 2 minutos”, donde dio detalles de cómo las mujeres deberían defenderse ante la violencia machista. En ese afán de defender sus dichos se trenzó este jueves con los periodistas de C5N, pero particularmente tuvo un maltrato con la conductora, Luli Trujillo. La increpó, le levantó la voz y terminó polemizando mucho más.

Miguel Apablaza vive en Cutral Co y padeció un largo peregrinaje en la justicia por el doble femicidio de su hermana y su sobrina, ocurrido el 22 de febrero del 2018. Sigue enojado precisamente por el accionar de la fiscalía, porque el asesino, Lorenzo Muñoz, apareció muerto luego de estar desaparecido 23 días, período durante el cual se movilizó gran parte de la policía y la justicia provincial. Su cadáver fue encontrado a 150 metros del lugar de los crímenes y según las pericias, se suicidó pocas horas más tarde de haber matado a Karin, su ex esposa, y a la hija de ésta, Valentina.

Desde ese lugar, dialogó con 24/7 Noticias y afirmó que “estas personas que ahora repudian los dichos de Terán son las que llegan tarde, te dan una palmada en la espalda y luego se van cuando uno pierde a sus familiares”. Agregó: “La justicia no hace nada, no hay prevención. Cuando el hecho está consumado, ya es tarde. Ya pasaron más de dos años de la muerte de mi hermana y mi sobrina y la justicia no aplicó ningún criterio para que no vuelva a pasar. Creo que el fiscal Terán ha dicho esto, como única manera de hacer justicia porque la mujer se cansa de hacer denuncias y no hay respuestas”.

