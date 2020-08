¿Perros salvajes?: Criancero denuncia matanza de animales

"Esta es otra pandemia, ya perdí decenas de animales", aseguró un criancero de Cutral Co, quien denuncia que una jauría de perros atacó a sus animales: "Son animales salvajes, ellos y sus dueños", sostuvo con bronca y desazón

El campo de José se encuentra en la Meseta Buena Esperanza, y según el hombre esta situación se repite habitualmente; "estamos todos indignados, la gente deja a los perros abandonados y hambrientos: entran a matarnos los animales, perdimos varias ovejas gracias a la gente sin conciencia”.

La preocupación de los lugareños lleva años: "Venimos evidenciando esta situación hace años, dejan cachorros que muchas veces no sobreviven, pero algunas veces sí y se transforman en depredadores".

Pese a la pandemia y cuarentena que rige hace casi cinco meses no ́modificó ́ el comportamiento de muchos de los ciudadanos: “No respetan hace años nada, con el aislamiento más animales dejan tirados acá, la impotencia que sentimos es que todos defienden a los perros pero no se dan cuenta el daño que hacen a la gente de campo, nosotros no somos los únicos, si les gustan los perros que sean responsables y los cuiden”.