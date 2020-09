"Si vamos nos mandan al carajo": Juegan al básquet como si nada

El pasado 12 de septiembre, Neuquén cumplió 116 años, hubo festejo (virtual para los ciudadanos) y además el intendente Mariano Gaido junto al gobernador Omar Gutiérrez inauguraron el Parque Jaime de Nevares. El corte de cintas en el nuevo espacio verde de la ex U9, "habilitó" a que los jóvenes capitalinos "disfruten" el predio, sin embargo a los pocos días las denuncias de los vecinos no tardaron en llegar.

Un vecino capitalino, indignado, nos hizo llegar su denuncia y queja: "Jóvenes realizan partidos de básquet 4vs4, y es una constante en las diferentes canchas públicas de la Ciudad de Neuquén. Me indigné en la tarde de este martes al ver como jugaban en el recientemente inaugurado Parque Jaime de Nevares (ex U9)".

En la capital neuquina están permitidos los deportes y actividades físicas que no sean de contacto. Por ejemplo, el básquet no. En las imágenes enviadas a "Conectados - Espacio de denuncia ciudadana”, es evidente que no respetan lo autorizado, unos ocho jóvenes jugando al basquet y algunos con el barbijo de bufanda. Además, se observan a otros grupos, "la hinchada", quiénes jugarán con el equipo ganador.

"En la medida que las autoridades no controlen este tipo de actividades y no se responsabilice a quienes no cumplan de manera alguna con las medidas de seguridad, vamos a seguir cayendo en cuarentenas estrictas periódicamente", sostuvo con firmeza el denunciante.

La gente perdió el miedo, sobre todo los más jóvenes, y la solución del gobierno es prohibir en vez de controlar.

Asimismo, manifestó que a unos 50 metros había un control vehicular de la municipalidad: "Les advertí lo que estaba pasando, me respondieron que no podían hacer nada, porque no les dan bolilla. Las palabras exactas fueron: ́Si vamos nos mandan al carajo".

Jóvenes neuquinos jugando al básquet (4x4) en el Parque Jaime de Nevares.

La indignación de este hombre se profundiza puntualmente con este tipo de acciones no solo de los "basquetbolistas", sino también con la falta de controles rigurosos por parte del municipio: "Yo juego al básquet, y por las tardes salgo a buscar canchas para practicar solo, es decir, por más que haya otros jugadores, podés jugar de forma individual con tu pelota, sin interactuar con los demás y sin acercarte demasiado; pero últimamente se volvió algo imposible, porque en todas las canchas se repite la situación que describo".