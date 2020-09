La situación económica "está muy mal" en Neuquén

Es dramática la situación económica en Neuquén, tras tantos meses de paro de actividades, restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. Hay unos 11 mil puestos de trabajo perdidos, el consumo ha caído 50 por ciento, comercios que facturan 35 ó 40 por ciento de lo que facturaban antes de la crisis sanitaria: a junio habían cerrado unos 700 locales, y muchos más piensan en seguir el mismo destino.

Todo esto lo dijo el presidente de Acipan, Daniel González, esta mañana, en AM 550. Sostuvo además que la restricción vehicular a partir de las 18 "fue una medida antipática y no se qué resultados realmente tenía". Destacó que "son medidas que se han tomado en función del aumento de los casos, y por eso querían restringir la circulación, "pero evidentemente no tuvo resultados y fue sacada: Ya es historia".

González se sinceró sobre la coyuntura, sin demasiadas vueltas. Dijo que la situación económica está muy complicada, y que en ese contexto "cualquier restricción aumenta la situación de zozobra".

Anticipó que "hoy al mediodía tenemos un zoom con el sector gastronómico, estamos viendo cómo se puede mejorar la actividad, es uno de los sectores que arrancó más tarde. Nos han citado para ver cómo se puede mejorar la situación gastronómica", que ha sido una de las más castigadas.

"El panorama es que está muy mal la situación económica, no se si agregando horas (de circulación) va a mejorar, las causales son amplias. Hay miedo en la población, hay disminución del poder adquisitivo, que el transporte público sea nada más que para los esenciales, también juega en la situación", dijo.

González sostuvo que "estamos por sacar un informe para reflejar la realidad del semestre, pero en los sectores de indumentaria, calzado, están alrededor de 35 o 40 por ciento de facturación. Hay otros que han repuntado un poco, como corralones de construcción, pinturerías, la construcción privada".

Anticipó que "en desocupación se está hablando de más de 11 mil puestos de trabajo perdidos. Tiene que ver la situación del gas y el petróleo", y que "el consumo ha caído más del 50 por ciento en promedio, es una barbaridad, es muchísimo".

Reafirmó que eso implica que "se trabaja a pérdida, por eso mismo hay una gran cantidad de comercios que han cerrado. A junio había 700 locales cerrados. Se está trabajando en base a ahorro, reducciones de capital, en base a crédito. En el sector turístico ya no se aguanta más, en hotelería", opinó.

"La incertidumbre es muy grande, uno no puede imaginarse cómo seguirá el consumo. El contexto del país no ayuda demasiado, esta situación con el dólar, la baja de reservas en el Banco Central, afecta a todo el mundo, las inversiones no van a llegar, en este contexto se hace muy difícil", dijo el dirigente empresarial.