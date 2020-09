Por hacer un pozo ciego en la toma, dejó 5 barrios sin agua

Hace 8 días, más de un centenar de vecinos de Centenario está sin agua. La rotura se dio por un particular, que quiso hacer un pozo ciego en el terreno ocupado -vive en una toma- rompió un caño de agua y en lugar de denunciar, lo tapó con piedras. Se esperaba resolver el problema para abastecer de agua a partir del jueves, a media mañana según la presión que se pudiera alcanzar.

“Para no llamar a nadie, este hombre tapó la rotura con piedras y una de esas, taponó el caño de agua que nos provee el servicio”, comentó José Luis, un vecino de Tierra Mansa en AM 550. Y agregó: “Tenemos que llegar a los medios para poder ser escuchados, porque a través de notas no tenemos respuestas”.

El vecino comentó que, en la semana, un camión del municipio se acercó al barrio, pero nadie avisó de su servicio, por lo que la mayoría no pudo acceder a los bidones. José Luis vive en Tierra Mansa, pero, además, el problema alcanzó a más barrios, por lo menos 5, entre los cuales se encuentran Nueva España y Herrería, en zona de chacras. Todos en rigor, se enmarcan en el loteo conocido como Herrería, a la altura de las ex cabinas del peaje, en el límite entre la ciudad de Neuquén y Centenario.

El lunes, también en AM 550, un vecino del loteo Herrería -Facundo Rañieri- denunció la misma situación, aunque por entonces, no estaba claro el origen del problema, ya que la única respuesta que habían obtenido es que se había roto un caño. Para entonces ya habían acudido al municipio e incluso a la Defensoría del Pueblo, pero sin respuestas.

Este diario se comunicó con el intendente, Javier Bertoldi, quien confirmó que un particular, que vive en una toma cercana a estos barrios “hizo una ampliación sobre el caño y se rompió”. El hombre hizo una platea recientemente y cuando se disponía a realizar el pozo ciego, rompió el caño. Por encontrarse en una situación irregular de tenencia, no avisó al municipio y trató de cubrir con piedras la rotura, empeorando la situación.

La gravedad se dio, no sólo por la cantidad de días, sino por el contexto de pandemia. Numerosas familias de esa zona, la mayoría con niños, se vieron obligadas a romper la cuarentena, para poder bañarse en caso de amigos y familiares.

De acuerdo a lo informado por el intendente, se preveía que el caño quedaría reparado en la noche del miércoles, con lo cual, se espera restablecer el servicio en la mañana del jueves.