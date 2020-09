Ahora Salud no acepta el aumento que ofreció el gobierno

Un sector de salud no está de acuerdo con los montos ofrecidos en la paritaria

Como sucedió con un grupo de agentes de la policía de Río Negro e integrantes del Servicio Penitenciario Provincial que no aceptaron el incremento de sueldo propuesto por la gestión de Carreras, lo mismo se dio con los trabajadores de la Salud.

Marisa Albano es enfermera que trabaja hace más de 10 años en el hospital Zatti de Viedma. Acompañada por el personal hospitalario se organizó y decidió reclamar un aumento salarial que se ajuste más a las necesidades reales. Consideró que el incremento ofrecido por el gobierno provincial es poco. Además, manifestó su descontento con los gremios, quienes “nunca nos buscaron ni escucharon”, expresó en FM de la Costa de Viedma.

Albano, señaló que lo propuesto por el gobierno “es muy poco, teniendo en cuenta todo lo que venimos perdiendo durante estos años, ahora también con la inflación, la crisis económica y la recarga de horarios”. En este sentido, agregó que “estamos en disconformidad y creemos que es muy injusto lo que se nos está pagando”.

“No es la primera vez que salimos a manifestarnos, esto viene de hace muchos años. No somos únicamente el sector de enfermería, todo el personal de salud desde el sector de mucamas hasta los médicos está involucrados en los reclamos”, indicó.

“Es mucho estrés tener que estar trabajando y armar banderas para salir a reclamar. Es una falta de respeto, es ilógico. Estamos tomando riesgos muy severos por la pandemia, por ejemplo, tenemos que sacar nuestras familias de nuestras casas ya que podemos contagiarlos. Al estar en contacto permanentemente con el virus y pacientes positivos, tenemos que ser muy precavidos con esto”, explicó Albano

“Tenemos un 80% de nuestro recibo de sueldo en negro. Mi básico es de 4500 pesos y tengo 10 años de antigüedad, cobro 38 mil pesos de sueldo y no puedo hacer horas extras, algo que también en mi categoría ha bajado muchísimo y no hace mucho la diferencia. Es poco lo que ofrecieron. No estamos de acuerdo”, finalizó.

Ayer el gobierno provincial ofreció en paritarias una suma fija no remunerativa en setiembre, que se completará después con un porcentaje.

El primer pago será de 6.000 pesos en las remuneraciones de setiembre -que se abonaría por planilla complementaria- y, después, se liquidará un 10% en octubre. Esta fórmula mixta lleva el haber mínimo que actualmente es de 33.059 pesos a 42.365 pesos