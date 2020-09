Patricia Farioli busca a su madre biológica desde 2016

Patricia Farioli tiene 41 años y busca su identidad. La sospecha de que no era hija de sus padres surgió a una corta edad. “Tenés la intuición de no parecerte a nadie de tu familia” contó Fariolli quien recordó que con apenas 7 años miraba fotos de su mamá y “no había embarazo”. Tiempo después una conversación hizo que siendo ya adolescente (19) se animara a preguntarle a sus padres su verdadero origen.

Su mamá adoptiva hoy tiene 82 años y fue quien le contó la verdad mucho tiempo atrás. “Mi mamá mucho no conocía la historia, pero sí me dijo que había conocido a mi mamá biológica de apellido Domínguez” agregó la mujer en diálogo con mejorinformado.com.

En los papeles Patricia figura nacida en General Roca, provincia de Río Negro, el 30 de abril de 1979 sin embargo, el nacimiento se dio en el Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén el 27 de abril del mismo año.

Ignacia, su mamá adoptiva, vive con ella y Eduardo, su papá, falleció hace poco más de 20 años, en 1998.

La búsqueda de su mamá biológica comenzó en 2016. Ignacia le había contado que “el nexo entre mi mamá biológica y mis papás fue Leny, amigo y compañero de trabajo de Eduardo” recordó Patricia sobre la información que pudo recabar a cuatro años de dar inicio a la búsqueda.

“Como nací en época de desaparecidos me hice el ADN en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y me dio negativo. Gracias a ellos pude saber que mi madre seria Nilda Domínguez y que sí nací en el Castro Rendón”, contó la neuquina de 41 años.

Patricia no lo dudó e inmediatamente se puso en contacto con los “amigos” de la familia. Fue así que se comunicó con el amigo de mis papás que ya no vivía en Neuquén y “lamentablemente había fallecido”, pero sí pude charlar con su esposa de quien no recuerda su nombre.

“Ella me contó la historia: Mi mamá biológica era muy chica, tendría 20 o 21 años, cuando quedó embarazada y empezó a trabajar en la casa de ellos. Tanto Leny como su mujer no sabían del embarazo porque la mujer se fajaba. Pasó el tiempo y les contó, pero no podía hacerse cargo de mí”, contó ilusionada por la búsqueda.

Leny sabía que Ignacia y Eduardo no podían tener hijos y fue allí cuando “mi mamá biológica conociendo a mis padres adoptivos decidió entregarme a ellos porque consideraba que era una buena familia”.

Así pasó el tiempo, Patricia creció en Neuquén con sus papás Ignacia y Eduardo. Hoy segura de su búsqueda, quiere cerrar una parte importante de su vida, conocer a su mamá biológica de apellido Domínguez. Nilda tendría hoy unos 62 o 63 años y sería oriunda de La Pampa agregó Patricia Farioli quien no pierde las esperanzas de que un día ese encuentro se hará realidad.

Patricia charló en Cambio de Aire por AM550 y 24/7 Canal de Noticias: