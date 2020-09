Polo Obrero reclama atención y critica el operativo “DetecAR”

Un grupo de militantes del Polo Obrero llegó este martes a la mañana hasta casa de gobierno para reclamar al poder ejecutivo que se realicen testeos en los comedores y merenderos para poder evitar más contagios, dado que si se contagia gente que trabaja en esos lugares se deberán cerrar y eso a su vez perjudicaría a las familias. En el lugar hablamos con César Parra, referente de la agrupación, quien además contó que este pedido se viene haciendo desde hace varios meses, y no hay respuesta aún.

Consultado respecto a las declaraciones de la ministra de salud en el sentido de “preparar cementerios” para lo que viene, el dirigente señaló que esas palabras no cayeron bien en la agrupación, debido que sostienen que no se está haciendo nada en los barrios para ayudar a la gente. Cesar Parra, también criticó al plan detectar, por entender que no es eficiente para lo que hace falta.

Los manifestantes, esperaban ser recibidos por alguna autoridad en el lugar, con la intención de lograr un compromiso del ejecutivo sobre el pedido.