Para salud la curva de contagios se encuentra amesetada

Nadie se atreve a anunciar que la situación actual de Río Negro sea el pico de contagios de la pandemia. Desde Salud sólo se limitan a decir lo que indican los números, que hay gran cantidad de nuevos enfermos a diario, pero que la curva se está amesetando. Hoy se registraron 5 muertes por Covid en la provincia y 174 hisopados positivos.

Con respecto a las personas fallecidas, un hombre de 72 años de Allen, un hombre de 63 de Río Colorado, un hombre de 72 de Comallo, un hombre de 51 de Huergo y un hombre de 77 de Viedma.

Desde hace varias semanas Río Negro formó parte de los noticieros de todos los medios nacionales por el colapso de las terapias intensiva del Alto Valle. Referido a este tema, la secretaria de Salud, Mercedes Iberó descartó la instalación de un hospital movil en alguna de las ciudades más complicadas. "No lo tenemos en cuenta, porque eso es solo una estructura, eso requiere de muchísimo más personal y hoy lo que estamos tratando de hacer es de incorporar camas de UTI en los lugares donde podemos hacerlos. Hoy no sería una solución".

Luego, con respecto al pronóstico de pico de la enfermedad, la funcionaría no se animó a anunciarlo, sólo detalló la situación actual: "Estamos en la parte alta de la curva de contagios, pero amesetados. Ojalá que de acá empecemos a bajar. La única manera de frenarlo es que nos cuidemos". E inmediatamente reflexionó con respecto a una demanda permanente: "Todos piden más camas de terapia itensiva, todos piden más terapistas, todos piden más respires, pero la única manera de no ocupar todas las camas es que entendamos que si nos distanciamos más de dos metros, si usamos barbijos, nos lavamos las manos, no compartimos el mate o una botella, les aseguro que las camas se liberan"

En cuanto a la ocupación de los servicios de terapia intensiva, nuevamente el Alto Valle es la zona más complicada con sólo una cama disponible en Roca. En tanto que en el resto de la provincia hay 29 más libres. "En Catriel está todo cubierto, en Cipolletti también, en Roca hay 1 libre, también 1 en Jacobacci, 14 en Bariloche y 14 en Viedma, y 0 en Regina", enumeró Iberó.

En el Alto Valle se registraron 113 contagios: 33 de Regina, 32 de General Roca, 12 de Allen, 6 de Huergo, 6 de Fernández Oro, 5 de Chichinales, 5 de Cipolletti, 4 de Godoy, 3 de Cervantes, 3 de Campo Grande, 2 de Catriel, 1 de Cinco Saltos y 1 de Contralmirante Cordero,

En Valle Medio, 10: 6 de Lamarque, 3 de Choele Choel y 1 de Luis Beltrán.

En la Zona Atlántica: 16 de Viedma y7 de San Antonio.

En la Línea Sur, 1 de Ingeniero Jacobacci. y en la Zona Cordillerana, 27 de Bariloche.

En Río Negro hay 1.859 activos: 425 de Roca, 290 de Cipolletti, 227 de Bariloche, 153 de Regina, 112 de Viedma, 99 de San Antonio, 80 de Allen, 74 de Fernández Oro, 64 de Huergo, 54 de Conesa, 53 de Catriel, 39 de Lamarque, 32 de Cinco Saltos, 23 de Mainqué, 21 de Chichinales, 20 de Jacobacci, 19 de Godoy, 13 de Dina Huapi, 11 de Cervantes, 11 de Choele Choel, 8 de Río Colorado, 7 de Luis Beltrán, 6 de El Bolsón, 6 de Campo Grande, 3 de El Cuy, 2 de Las Grutas, 2 de Barda del Medio, 1 Cordero, 1 de Chimpay, 1 de Sierra Grande, 1 de Comallo, y 1 de Los Menucos.

Y son 195 fallecidos: 42 de Roca, 32 de Bariloche, 25 de Cipolletti, 15 de Regina, 12 de Allen, 9 de Fernández Oro, 8 de Choele Choel, 7 de Huergo, 7 de Conesa, 6 de Jacobacci, 6 de Cervantes, 4 de San Antonio, 3 de Chimpay, 2 de Dina Huapi, 2 de El Bolsón, 2 de Comallo, 2 de Luis Beltrán, 2 de Río Colorado, 2 de Viedma, 2 de Godoy, 1 de Mainqué, 1 de Cinco Saltos, 1 de Catriel, 1 de El Cuy y 1 de Los Menucos.