Le postergan cirugía y temen que se contagie Covid

Una vecina capitalina denunció que su madre, de 79 años, se fracturó la cadera e ingresó a la guardia del Hospital Castro Rendón el pasado 17 de septiembre. Desde aquel momento aguarda a que la intervengan quirúrgicamente.

"Cuando la ingresaron desde la guardia le hicieron el hisopado que demoró tres días y el resultado fue negativo", manifestó Gabriela García en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

La cirugía estaba programada para el pasado 22 en el Hospital ADOS y luego de la operación iba a ser ingresada nuevamente al nosocomio regional. La emergencia sanitaria debido a la pandemia y las camas ocupadas al 97%, hace que esta "modalidad" sea recurrente en los diferentes casos médicos que no tienen relación con el Covid-19, sino con otras patologías. Por decisión de los médicos no se llevó a cabo la intervención y decidieron que continúe internada en el HCR.

"El 23 pidieron la prótesis a PAMI, y el Jefe del Departamento de Cirugía, Roberto Patricios, me dijo personalmente que la prótesis llegaba tres días después. Nos prometieron que la iban a operar este miércoles y nuevamente la aplazaron y ahora prometen que va a hacer este viernes", sostuvo la hija.

El temor de sus familiares por el cual hacen dicha denuncia pública, es que temen que se pueda contagiar de Covid: "Hace dos semanas que está internada y las consecuencias que tiene de estar acostada, tiene 79 años y estaba en perfectas condiciones. Tengo mucho miedo que se contagie de coronavirus y salga intubada. Voy por el pasillo y me dicen una cosa, paso por otro lado y me dicen otra cosa. Lo único que sé es que tiene obra social y no la operan".