Drama y Covid: No alcanza la morgue y esperan en el pasillo

Dos testimonios desde diferentes roles. Juan es enfermero, pero hace varios años representa a ATE. Jorge es médico clínico, docente y ex subsecretario de Salud de la provincia. Los dos trabajan en el Hospital Castro Rendón y coinciden en que se transita uno de los momentos más complejos de la pandemia, donde no alcanza el recurso humano, la llegada de nuevos médicos no implica un reemplazo del recurso ya existente y sobre todo, gritan al unísono que hay dos hospitales. Uno es el que se vive adentro y otro es el que se imagina desde afuera. Sobre el que se vive adentro, un dato: la semana pasada en un trayecto de 15 horas, fallecieron 7 personas. La morgue tiene lugar sólo para 4.

Juan Millapán es enfermero y de la Junta interna de ATE en el hospital Castro Rendón.

Este es su testimonio: “La situación es muy compleja. Nosotros nos vamos juntando con compañeros de distintos sectores, todos los días, para ver como corregir y qué falta. El viernes hablando con unas médicas, manifestaban que tenemos que cambiar el discurso para que de alguna forma le llegue el mensaje a la gente. Por un lado, estamos llegando al límite de las camas, porque camas hay y respiradores también, pero lo que no hay es recurso humano. Entonces, salimos a decir que estamos con la ocupación del 95%, hemos llegado al 99%, y el propio Gobierno sale a decir que llega más recurso humano. Cuando en realidad el recurso humano que viene es un refuerzo, porque viene de Buenos Aires y hará un cambio cada 15 días. Entonces, se interpreta que siempre podemos dar un poco más -un changüí- para que la gente siga haciendo lo que está haciendo. Por ahí el mensaje de la ministra de Salud Andrea Peve -en alusión a que preparen los cementerios porque la situación empeorará- se puede considerar muy duro. Pero nosotros tuvimos una situación, el jueves pasado: en un lapso de 15 horas murieron 7 personas en el hospital con capacidad en la morgue hasta 4. Es decir, había 3 óbitos que no estaban adentro de la morgue como corresponde”. “Entonces, había compañeros que decían: el mensaje tiene que ser duro. Qué pasaría si nosotros diéramos un mensaje con fotos donde un paciente muere y hacemos todo el trayecto hasta la morgue, donde el paciente va embolsado y ese compañero morguero va vestido como cualquier trabajador Covid, porque eso es lo que sucede. Porque todos sabemos que hay una franja afuera que no está respetando el aislamiento. Lo vemos día a día. La semana pasada y en lo que va de esta semana, compañeros nuestros llamaron porque tiene un familiar enfermo y andan buscando una cama. Es muy duro. Entonces, es duro el mensaje de la ministra, pero es la realidad”. “Hay una vida adentro del hospital y otra afuera. Hay mucha gente que no la conoce. La conoce recién cuando entra un familiar y ve la realidad. Ve a su familiar boca abajo, con todo un equipo médico alrededor, entre 5 y 6 personas que lo están rotando y luego lo que ve, es que sale envuelto en una bolsa. Y después, encima, ni siquiera puede hacer un velorio para despedirlo. La gente tiene que entender la realidad que vivimos. Hay grupos anticuarentena que se juntan a dos cuadras del hospital y parece que nos están tomando el pelo. Eso da mucha bronca. Ese cuerpo está amontonado con otros cuerpos, identificado, para esperar un lugar en la morgue. Es durísimo”.

Él es Jorge Ninno, Jefe de Docencia e Investigación del hospital regional y docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue.