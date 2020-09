Vecinos se oponen a la temporada turística en Las Grutas

Vecinos autoconvocados consideran que no se puede habilitar la temporada por el frágil sistema de salud

El anuncio de una temporada de verano en Las Grutas, con características especiales por el contexto de la pandemia generó rechazo por parte de un grupo de vecinos. El intendente Adrián Casadeí le confirmó a Mejor Informado que se analiza junto a la Cámara de Comercio y a los sectores gastronómicos y turísticos una temporada acotada y con estrictos controles. Sin embargo, algunos vecinos se manifestaron en desacuerdo con esa posibilidad.

“Los empresarios presionan ante el gobierno municipal para que la temporada se realice ¿Con las limitaciones que posee el sistema de salud público y privado quieren abrir la temporada?, se preguntó Ana Schiavone, de los vecinos autoconvocados

Noticias Relacionadas Las Grutas analiza cómo será el turismo de verano

Consideraron que la ayuda oficial debiera direccionarse hacia los trabajadores que están afectados por la crisis económica que generó la pandemia y no para quiénes facturaron muy bien el verano pasado

Schiavone expresó que “nuestro punto de vista, nuestro planteo como un grupo es no a la temporada en estas condiciones, porque no tenemos un hospital con terapia intensiva, no tenemos ni un respirador. Sería un desastre abrir la temporada. Nuestro hospital recibe derivaciones de Valcheta, de Sierra Grande, del Puerto y tenemos más de 100 casos. Sería gravísimo”

“Los empresarios explotan a los trabajadores, son 4 ó 5 que presionan al intendente Casadei para que habilite la temporada. Nunca, a ninguno de estos empresarios los hemos visto en las reuniones de la cooperadora del hospital de Las Grutas o nunca preguntaron todos estos años cuales fueron las necesidades del hospital”, indicó

Nuestro punto de vista, nuestro planteo como un grupo es no a la temporada en estas condiciones, porque no tenemos un hospital con terapia intensiva, no tenemos ni un respirador. Sería un desastre abrir la temporada.

Schiavone señaló que “es una payasada lo que paso hasta acá. Nos tuvieron desde marzo con cuidados muy buenos y ahora proponen abrir la temporada, es contradictorio. Además, lo dice salud pública, no están dadas las condiciones para abrir la temporada. Es una barbaridad lo que quieren. Le pedimos una reunión al intendente y seguro nos va a recibir en los próximos días.

La abogada explicó que está estudiando si existe jurisprudencia sobre demandas judiciales por contagios. Y explicó “¿qué pasa si viene un turista con test negativo y se infecta acá en las playas de Las Grutas. ¿Qué pasa con las responsabilidades? Ese turista puede iniciar una acción legal contra el municipio y la provincia”, concluyó