Desde hoy, paseos vallados y más multas por violar la cuarentena

Para impedir la circulación vehicular el domingo, el gobierno de Neuquén endurece las medidas a partir de hoy. Habrá sanciones desde los 15 mil pesos y pueden llegar a los 50 mil, también el secuestro del vehículo y además, quedará asentado como antecedente penal mientras dure la pandemia. El acceso a los balnearios, plazos y parques serán vallados para impedir la circulación vehicular, aunque se aclaró que las actividades recreativas se mantienen vigentes, para hacerlo en bicicletas o caminando.

Este sábado se dio a conocer la resolución conjunta Nº 10/20, para frenar desde el gobierno de la provincia del Neuquén “la considerable circulación de personas que se ha detectado”. Habrá operativos de control para asegurar que, en las próximas 24 horas, sólo podrán circular libremente aquellas personas que se desempeñan en las actividades esenciales, en este escenario de pandemia por coronavirus.

“La nueva resolución de los ministerios Jefatura de Gabinete, y Gobierno y Seguridad que comienza a regir a partir de hoy, indica que se procederá al secuestro de vehículos de quienes incumplan con la prohibición de circulación por horarios o por zonas, así como los días y horas de realización de distintas actividades que oportunamente se dispusieron. De manera paralela, al conductor se le labrará un acta de infracción con el correspondiente monto a pagar y la información para abonarla”, reza la gacetilla oficial. Y agrega: “El vehículo será restituido a su dueño una vez que haya pagado la multa. El monto inicial de la sanción será de 15 mil pesos y se incrementará de a 10 mil pesos hasta alcanzar el monto máximo de 50 mil pesos por reincidencia”. Además, se aclara en esa norma que se creará un registro de infractores, el cual será administrado por la Policía, para quienes incumplan con el art. 5° del decreto N° 999/20 (de incumplimiento de circulación y de actividades por horarios o zonas) y se reflejará en el certificado de Antecedentes provincial, mientras dure la pandemia.

En lo operativo en la ciudad de Neuquén, el vocero fue el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, quien anunció que habrá 60 puestos de control policial. Las multas se labrarán tanto para los automovilistas que no respeten la cuarentena como para quienes no usen barbijos o no mantengan el distanciamiento social. “Todas las zonas de parques de la ciudad estarán valladas y vedado el acceso, no se podrá acceder a parques ni plazas. Se cerrará la avenida Olascoaga a partir de la calle Purmamarca, también estará cerrado el acceso a la Plaza de las Banderas, también el acceso a los balnearios municipales y al Parque del Oeste. Habrá controles entre la policía y tránsito municipal, para secuestro y multa a quienes circulen en vehículos", informó.

Baggio señaló que los controles se intensificarán desde hoy y hasta el domingo, por lo menos. Explicó que a los conductores se les retendrá la licencia de conducir, se secuestrará el vehículo y se le iniciará una causa por incumplir la normativa dispuesta para prevenir el contagio de coronavirus.