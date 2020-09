¿Cómo hacen estos dos pueblos para estar invictos de Covid?

Sierra Colorada, con 2.500 habitantes, y Chelforó, con apenas 70, no tienen muchas cosas en común a simple vista, más que situarse a la vera de dos rutas importantes de la provincia de Río Negro, la 23 y la 22. Pero en época de pandemia en la que el coronavirus invade todos los lugares sin distinción, estos pueblos se mantienen invictos, sin ningún caso, aunque en las localidades vecinas, los casos de Covid-19 crecen.

“Apelamos a la responsabilidad de nuestra gente”, reconoce Fabián Pilquinao, el intendente de Sierra Colorada. En Chelforó el comisionado electo por voto popular, Matías Lamela, está de acuerdo con su par de la Línea Sur y destaca el compromiso de los vecinos. “Sólo tuvimos un caso sospechoso, aunque sabemos que en cualquier momento el virus puede entrar, la gente está acostumbrada y sabe que se tiene que cuidar”.

Encontrar en Río Negro dos localidades sin coronavirus no es común, es que en 31 municipios hay al menos un caso confirmado. En la provincia hay 2.018 pacientes activos, lo que la ubica en el sexto lugar en el ranking nacional por encima de Chaco, que supo estar muy complicada en cuanto a la cantidad de personas infectadas.

En ambas localidades el compromiso de la comunidad, es más importante que los controles policiales. Es que ser pueblo chico, deja expuestos a aquellos que no cumplen con las restricciones ni los cuidados. “No hay tanto personal policial que recorra y controle, nos conocemos todos. Cuando vemos a alguien desconocido estamos atentos, y si un vecino viaja también lo sabemos todos”, argumentó Pilquinao quien destaca que en Los Menucos, a 45 kilómetros hay enfermos de coronavirus y muchos de los vecinos viajan a diario para cosas comunes como ir al banco, por ejemplo.

Por su parte, Lamela entiende que “en cualquier momento puede haber un contagio y eso sería muy duro porque el 80% de la población es mayor con edad de riesgo, pero al ser un pueblo que vive de los servicios de la Ruta 22, no podíamos tener más tiempo cerrado, tenemos los dos restaurantes y la gomería abierta. Los camioneros siempre entraron para comer o dormir, de eso vivimos”.

Si bien Chelforó pertenece al Valle Medio es la puerta de entrada a esa zona desde el Alto Valle. El contacto permanente es con Villa Regina, a 60 kilómetros, ciudad que está muy complicada con la cantidad de casos. “Lo que tratamos de advertirle a los vecinos es que no viajen todos los días y lo hagan lo menos posible”, dice el comisionado.

Ambas autoridades reconocen que después de tanto tiempo hay cansancio en la gente, sin embargo son ellos los que asumen la responsabilidad de no juntarse y respetar las medidas de prevención.

“No hay encuentros sociales en Sierra Colorada. No se permiten las juntadas. Y todos cumplimos”, afirmó el intendente. En tanto que Lamela grafica con un ejemplo la responsabilidad que adoptaron todos los vecinos: “El otro día estaba afuera de la comuna y me había bajado el tapaboca, pasó un vecino en bicicleta y me gritó ‘eh Matías, ponete el barbijo’, todos nos cuidamos porque sabemos que si entra el virus nos contagiamos todos”.