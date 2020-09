La toma en la Meseta se afianza, ya hay más de 60 familias

El problema habitacional en la región no es una novedad, es una situación que lleva años, y no sólo en la provincia sino en todo el país. En los últimos 15 días en Centenario más de 200 familias ocuparon tierras. Delimitaciones con alambrados, casillas ya armadas forman parte de la realidad en plena cuarentena.

Uno de los primeros sectores tomados fue en la segunda meseta, cuando unas diez familias arribaron con carpas, ladrillos y se instalaron en lo que es un cañadón ubicado entre las calles Formosa y San Pedro. Horas más tarde habían arribado al lugar efectivos policiales quienes los notificaron de que debían "retirarse inmediatamente del predio".

Hubo una única reunión en fiscalía donde les notificaron de las denuncias en contra de quienes están realizando la toma.

Sin embargo, las familias decidieron continuar allí manifestando que hace años esperan respuestas del municipio. Hoy se quintuplicaron, ya son 60 las familias que pasan día y noche en unas 30 casillas que ya construyeron.

Gentileza: Ramón Campos-FM Red Social 97.9

Romina, una de las mujeres que llegó al lugar hace dos semanas, manifestó a una FM local que a muchos los han desalojado de los alquileres: "Todos tenemos hijos y no podemos compartir una habitación con otras personas", además, sostuvo que las autoridades no quieren negociar y que desde Fiscalía les aseguraron que hasta el momento no había orden de desalojo. "Nosotros no queremos nada gratis, queremos pagarlo, si nadie nos quiere dar respuesta nos vamos a quedar", concluyó contundente.