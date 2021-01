Después de Año Nuevo cayeron las reservas en Las Grutas

Después del aluvión de turistas que llegó para recibir el Año Nuevo en Las Grutas, el número de visitantes descendió y durante la primera quincena hubo en promedio un 30% de ocupación y un 35% en el sector gastronómico. Muy pobre para las expectativas de que tenía el rubro, más después de casi 10 meses sin poder trabajar.

El fin de semana extra largo de Año Nuevo pintó un panorama ficticio. Es que la ocupación llegó a un 85% y hasta hubo complejos en los que se colgaron los carteles de "no hay lugar". Sin embargo con el pasar de los días la situación fue cambiando para mal. Las razones pueden ser varias, pero las principales rondan en la crisis económica que viven las familias e impide tomarse vacaciones, y quienes tienen el dinero para hacerlo están atemorizados por el crecimiento de la curva de contagios en la villa balnearia.

En cuanto a la cuestión económica, los empresarios reconocen que durante los fines de semana la situación cambia y se ve gente en las calles, pero durante la semana no es ni por asomo a lo que sucedía años anteriores. También se nota esto en el sector comercial, los emprendedores hicieron inversiones importantes que a esta altura del verano son imposibles de recuperar.

Y el panorama pinta peor. Es que para febrero, no hay prácticamente reservas. Es una realidad el miedo a que se cierre la temporada antes de tiempo por el adelanto del rebrote de Covid. Entonces quienes pensaban irse de vacaciones en esa época no realizaron reservas por temor a perder el dinero de la seña.

Los conocedores de Las Grutas, recuerdan que la situación es muy similar a la que se vivió durante el verano de 2001-2002, en la que por la crisis económica la gente visitaba la villa durante los fines de semana. Y sobre llovido, las políticas implementadas por los gobiernos no benefician la actividad.

Además de las restricciones horarias que limitaron la apertura de los restaurantes y bares, que ya despertaron reacciones en contra durante la primera noche de implementación; también se suma un canon que empezará a cobrar el municipio por cada turista que llegue a la zona del puerto, que se ofrece como una alternativa para evitar el contacto con la muchedumbre en la playa de Las Grutas.

Si bien se implementará desde el 1 de febrero, la medida no parece la más acertada. Se resolvió que cada persona que no sea residente de la villa portuaria deberá pagar $173, además quienes pretendan acampar o pernoctar en un motorhome, deberán contratar un baño químico a la única empresa habilitada, que cobra 3 mil pesos por tres días y no se podrá compartir con otra familia.

En cuanto a la situación sanitaria, el lunes pasado comenzó a armarse el hospital modular que atenderá los casos de Covid y que estará listo -de acuerdo a las promesas- recién el 22 de este mes. Y la cantidad de contagios no para de crecer, en el último parte se conoció que hay 156 casos activos en San Antonio Oeste, 78 en Las Grutas. Pero los números no son reales, ya que el informe del Ministerio de Salud informa sobre las personas enfermas de acuerdo al domicilio, pero no hay un registro público de los turistas que se contagian en la costa rionegrina.

El bajo porcentaje de ocupación también se refleja en Viedma, con apenas un pobre 10%, y en Playas Doradas, con un 20%.