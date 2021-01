Percibió un "olor feo", vio una luz, y se quedó sin casa

Un incendio consumió por completo una vivienda de dos plantas en San Martín de Los Andes. El hecho ocurrió anoche, cuando el fuego consumió por completo una casa construida en mampostería y madera, afectando parcialmente a otro hogar lindante provocándoles daños parciales. Las causas por las que se originó el fuego están siendo investigadas por los peritos.

Dos mayores se encontraban en el interior de la vivienda y se sorprendieron con el fuego. Uno de ellos debió ser trasladado al hospital local ya que sufrió varias quemaduras en su cuerpo al intentar huir de la llamas. Aún las autoridades médicas no dieron a conocer su estado de salud. "Sentí olorcito feo y vi como una luz y se armó el fuego de golpe fue como que le tiraran nafta", manifestó uno de los vecinos al medio local, Lacar Digital. "Cuando yo salí fue como que se me venía algo prendido fuego encima, pero era el calor por eso, me caí y me raspé todo", sostuvo otro hombre que escapó de las lamas.

Arduo trabajo de bomberos que acudieron rápidamente, para sofocar las llamas y para asistir a los damnificados. (Foto: Gentileza Bomberos Voluntario S.M de Los Andes)

Cabe mencionar que a causa del incendio se produjo un corte de energía que afectó a gran parte del barrio. Trabajaron en el lugar Protección Civil, Policía, Hospital y 4 dotaciones de Bomberos Voluntarios.