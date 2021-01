Dice que “agarró” un bache y se accionaron los airbags

Una mujer dijo que “agarró” un pozo que no estaba señalizado y que no sólo se accionaron los airbags, sino que además sufrió daños en su Volkswagen Gol Trend. Con esos argumentos le reclamó una indemnización de poco más de 133 mil pesos a la Municipalidad de Neuquén, que acaba de rechazar las pretensiones con el argumento de que en la calle que señalaba la mujer no existía bache alguno, sólo un cambio de asfalto a tierra, pero sin grandes desniveles.

Yanina del Carmen Z. aseguró que el pozo se encontraba en la calle Libertad al 1226 y que el accidente ocurrió el 11 de junio último. El hecho es que presentó su reclamo en septiembre, pidió pronto despacho en noviembre y la despacharon en diciembre.

Además del reemplazo de los airbags, la mujer pido por los plásticos que se rompieron, también por los cinturones de seguridad que se trabaron, por la alineación y balanceo; y por los días en que no pudo usar el auto.

Como prueba presentó presupuestos, fotos del supuesto pozo y del vehículo; pero la subsecretaría de Infraestructura hizo una inspección y aseguró que no había ningún bache en esa cuadra. En consecuencia, el municipio rechazó en todos sus términos el reclamo administrativo.

No es la primera vez que el municipio rechaza reclamos de esta índole. Por el contrario, hace algunas semanas rechazó las pretensiones de un remisero que pedía un resarcimiento de 206.175,30 pesos.