Domínguez: "más democrático que el pueblo, no existe"

Bien temprano votó el candidato del MPN, Claudio Domínguez, en la Escuela 296 de la capital neuquina, distrito en el que hoy se eligen 9 concejales y se vota por el sí o el no a la enmienda de la Carta Orgánica municipal. El candidato destacó que tiene para la jornada una "muy buena expectativa", y que se reunirá con su equipo a las 18 para esperar el resultado.

Serán unas elecciones “muy buenas, porque tenemos un proyecto de ciudad moderna, planificada, inclusiva, participativa y una ciudad donde todos somos parte”, dijo Domínguez.

“Somos un gobierno con un equipo que trabaja para tener una ciudad en crecimiento, que se desarrolla a partir del diálogo, del consenso, del esfuerzo y no de críticas estériles, porque eso es parte de la vieja política”, apuntó el candidato.

Recordó que será una jornada especial, porque los neuquinos participarán de la enmienda a la Carta Orgánica Municipal. “Es la primera vez que la ciudad de Neuquén tiene una consulta popular donde es el pueblo el que decide, y no un político. Más democrático que el pueblo para para decir SI o NO a la enmienda no existe”.