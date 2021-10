"Desde hace meses, acá no hay controles de alcoholemia"

Vecinos de la zona del río de la capital neuquina, aseguran que pasaron tres meses, aproximadamente; desde la última vez que vieron un control de alcoholemia en ese sector. Piden respuestas concretas al municipio y afirman que "ahora que no hay restricciones, el lugar es un descontrol, otra vez".

Después de conocerse el lamentable hecho del sábado por la noche, protagonizado por un conductor alcoholizado que provocó la muerte de un inocente, vecinos de la zona del río se comunicaron con la redacción de Mejor Informado. Aseguraron que "hace meses no vemos controles de alcoholemia en el sector".

Sandra, una de las vecinas, afirma que "aproximadamente pasaron tres meses y no sabemos por qué razón no están más". Además, expresó que "cuando había más restricciones, había bajado el porcentaje de siniestros y conductores alcoholizados, pero ahora que abrieron todo, esto es un descontrol de nuevo". Y reiteró: "Es lo que yo veo... O lo que no veo. Ningún tipo de control, ni alcoholemia, ni seguridad, nada".

El grupo de vecinos espera rápida respuesta por parte de las autoridades, "para evitar más muertes", y buscan conocer la razón por la cual no se realizan los controles.

Por su parte, la presidenta de la ONG “Bien Argentino”, Sandra Torres, también habló con la redacción de Mejor Informado y recordó que “hace cinco años, más o menos, tenemos en la ciudad la Tolerancia Cero”.

“A través de esto, logramos que bajen las estadísticas en cuanto a siniestros, como así también trabajamos en que los chicos puedan crecer con consciencia. Hacemos campañas, como es el caso de Conductor Designado. Pero, lamentablemente, estos hechos se siguen dando. Hay gente que, culturalmente, ya está acostumbrada a consumir alcohol y salir a conducir porque cree que no va a pasar nada”, agregó.

Con respecto al hecho del sábado por la noche, indicó que “ese conductor es un asesino en potencia”. “Tenemos que aumentar los controles, las multas y sacar licencias de conducir”, sentenció al tiempo que confirmó: “Desde la organización buscamos implementar, en toda la provincia, la Tolerancia Cero. Estamos avanzando”.