Siguen los cruces por la constitucionalidad de la enmienda

Pese a que el 65% de los neuquinos diera el SÍ a la enmienda de la Carta Orgánica, ex convencionales constituyentes y vecinos de la ciudad que se oponían a la modificación mediante la consulta popular, realizaron una presentación judicial pidiendo la inconstitucionalidad de la ordenanza que establece el cambio.

Según informó en Mitre Patagonia, 90.5 FM Rodolfo Laffite, ex presidente de la convención municipal constituyente, queda por resolver si el Tribunal Superior de Justicia declara o no la inconstitucionalidad, y en caso contrario, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia. "La Carta es muy clara, tiene un capítulo de reforma parcial y otro para simples enmiendas. Pero esto no tiene que ver con una enmienda, son once en todo caso", dijo haciendo referencia a los once artículos que se buscaban modificar.

"Fue un error de la Junta Electoral que se dicte así. Es reforma, no enmienda, y la debe hacer una convención constituyente", sentenció.

En tanto, Germán Busamia, presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta Electoral del domingo pasado, aseguró en 24/7 Canal de Noticias que "no existe ningún impedimento formal para que no se lleve a cabo la ordenanza, luego que proclamemos los resultados la semana próxima".

"Las opiniones que haya sobre la claridad o confusión pueden ser variadas, la que adoptó el TSJ es que no existe esa inconstitucional con carácter notorio, patente inmediato para suspender la ordenanza de enmienda, por eso se permitió que se votara el referéndum constitucional", dijo y agregó que "lo adecuado hubiera sido platear las inquietudes previo a las elecciones, que siembran dudas de procesos que son públicos y transparentes".