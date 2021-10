En pleno juicio un fiscal neuquino dio positivo: todos aislados

A primera hora de esta mañana en las oficinas del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) se anoticiaron de un resultado positivo de coronavirus de un Fiscal Jefe, en pleno desarrollo de un juicio por jurados en un caso de abuso sexual en Rincón de Los Sauces. Luego se recibió un informe escrito de la Directora de Asistencia a Impugnación y Coordinación General, de la Oficina Judicial Penal de Neuquén, Dra. Gabriela Villalobos.

"Lo primero que hemos hecho, mientras esperamos el informe escrito bien detallado de la Directora, es encomendar al Departamento de Salud Ocupacional y al área de Seguridad e Higiene, relevamiento completo de la situación, y recordatorio general a todas las áreas sobre cumplimiento de protocolos sanitarios en lo relativo a barreras de protección, uso de barbijos, uso de máscaras faciales, sanitización con alcohol en gel, vaporización con alcohol diluido de objetos que se manipulen", sostuvo el presidente del TSJ, Germán Busamia , en comunicación con la redacción de mejorinformado.com.

Luego de 3 días de audiencia de juicio por jurados (lunes, martes y miercoles), el Fiscal Jefe comenzó a sentir malestar este jueves a la madrugada con un cuadro febril, inmediatamente concurrió a hospital y por indicación del Departamento de Salud Ocupacional del Poder Judicial se hisopó y arrojó resultado positivo a Covid. Por dicha razón, está en aislamiento y con seguimiento del cuadro médico.

Cabe remarcar, que por este motivó se tuvo que suspender el desarrollo del juicio por jurados, y realizar evaluación de todos los participantes presenciales en la sala. La suspensión se puede extender hasta el viernes de la semana entrante, sin necesidad de rehacer el juicio.

"Habrá que ver la evolución del Fiscal Jefe, y si surge alguna otra persona con síntomas o confirmación de contagio. Si no es posible reanudar el juicio, habrá que pensar en la reprogramación del juicio, con reinicio completo desde la apertura", agregó Busamia.

El caso que se estaba juzgando era un padre y una madre acusados de violar a su hija de 5 años en Rincón de Los Sauces en el 2018. Cabe recordar que ambos llevaron a la niña a una clínica de Cipolletti por un cuadro de peritonitis (sufrido por la gravedad del ataque), e inmediatamente la intervinieron quirúrgicamente. Allí los médicos descubrieron el aberrante abuso e hicieron la denuncia correspondiente en fiscalía.

Según informaron, hasta el mes de febrero del 2022 habría plazo para reprogramarlo, sin considerar los 3 meses de suspensión de audiencias penales que se decretaron entre Marzo y Junio 2020. "Hasta aquí no se advierte imposibilidad, en caso que no se logre reanudar el juicio y se tenga que reprogramar, para realizarlo nuevamente antes que venza el plazo máximo de 3 años. Si llega a ser necesario, no descartamos utilizar el mes de enero (de habitual suspensión de actividad judicial) para realizar este juicio por jurados, en caso -insisto- que deba suspenderse y reprogramarse si no se puede reanudar", agregó por último Busamia.