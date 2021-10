Empleada municipal, sin suerte para recuperar descuentos

La gestión municipal que conduce Mariano Gaido confirmó, en las últimas horas, el castigo que le había impuesto el ex intendente Horacio “Pechi” Quiroga a una agente, por no trabajar para concurrir a dos asambleas convocadas por el gremio de los trabajadores municipales (Sitramune).

La relación entre Quiroga y el sindicato no fue buena y hasta transcurrió por pasajes de asperezas. Con Gaido la relación cambió, pero el castigo a esta trabajadora, identificada como Camila Aluminé B. se mantuvo firme.

Tal es así que el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky acaba de rechazar el pronto despacho administrativo que presentaron los abogados (dos) de esta agente, en un frustrado intento por resolver la cuestión. Schpoliansky se referencia en el UNE, sector que conduce el diputado provincial Mariano Mansilla y que es socio político del MPN a nivel municipal.

La mujer reclamó y sigue reclamando la restitución de haberes descontados hace cuatro años, por no haber podido justificar los días no trabajados. Se da por acreditado que el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2017 no trabajó, y fue así que le podaron parte del sueldo. Desde entonces, además de los días, pide los proporcionales por presentismo, zona desfavorable y otros ítems bonificables. No es la primera vez que Gaido confirma un castigo impuesto por Quiroga.