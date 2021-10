Supervisaron la situación de mapuches en Cuesta del Ternero

Una delegación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Cnpt) visitó hoy el paraje de Cuesta del Ternero, en Río Negro, donde se desarrolla un conflicto de tierras en un predio ocupado por la comunidad mapuche "Lof Quemquemtreu", quienes reclaman ese lugar "como territorio ancestral".



"Luego de un allanamiento para identificar a los ocupantes efectuado el 24 de septiembre con policías del COER, dirigentes mapuches denunciaron excesos policiales que fueron desmentidos por la fiscal Betiana Cendón. Asimismo, el representante de la APDH, Newen Loncoman denunció una violación a los derechos humanos fundamentales de las personas de dicha comunidad dado que el Ministerio Público no permite el ingreso de alimentos ni de ropa de abrigo, indicaron desde el Cnpt a través de un comunicado.



La delegación del Cnpt, compuesta por el Comisionado Gustavo Palmieri y personal del equipo técnico, se reunió en Río Negro con el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler y la secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor.



Luego, se dirigieron al acampe que se encuentra en el acceso al predio materia de conflicto, donde dialogaron con referentes indígenas y con los responsables del operativo policial desplegado en la zona.



"En virtud del conflicto que aún no ha sido resuelto, el Cnpt recomienda a las autoridades prorrogar la ley Nacional de emergencia y de orden público N 26160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas, sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, pero que fue prorrogada en tres oportunidades y cuya vigencia se extiende hasta noviembre 2021", señalaron desde la entidad.



En ese sentido, adelantaron que el Comité "elevará sus observaciones a la brevedad al Poder Ejecutivo provincial, así como a las autoridades judiciales intervinientes" sobre el desarrollo de este conflicto de tierras.



El Cnpt es un organismo oficial de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, constituido el 28 de diciembre de 2017, y tiene como finalidad actuar como órgano rector articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.



También está facultado para diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y promover la aplicación de directivas, recomendaciones y criterios a las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal.



El Comité está integrado por el Procurador Penitenciario de la Nación, un representante de la Secretaría de Derechos Humanos, seis representantes parlamentarios, dos representantes locales elegidos por un consejo federal de organismos provinciales que se abocan a esta problemática y tres integrantes de organizaciones no gubernamentales que se dediquen a defender los derechos de las personas privadas de su libertad.