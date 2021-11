"No fueron a las Islas y no entraron en combate"

Tras el corte total del puente Cipolletti-Neuquén por un grupo de ex soldados que pretende ser reconocidos como veteranos de guerra, desde la Dirección Provincial que agrupa a ex combatientes marcaron la diferencia entre quienes estuvieron en Malvinas durante la guerra y aquellos que estuvieron en el continente en distintos cuarteles.

"Existe una Ley Nacional que diferencia al veterano de guerra con aquellos soldados que fueron movilizados y se quedaron en el continente”, explicó Rubén Pablos, director provincial de Veteranos de Guerra, quien además le pidió a la ciudadanía que "no se confunda y se quede tranquila, porque en Río Negro el veterano de guerra está contenido".

Ante la falta de respuesta positivo a su reclamo, el grupo de ex soldados decidió endurecer la medida y mantiene el corte del puente a la altura del ex peaje por tiempo indeterminado. Pretenden que la Legislatura rionegrina apruebe una ley para gozar los beneficios como pensión y cobertura social. Ante estas protestas con las que presionan al gobierno rionegrino, Pablos aseguró que "hacen una proclama para ser reconocidos como veteranos de guerra, cuando en realidad no lo son".

"Hay gente que firma y apoya su pedido porque creen que son veteranos no reconocidos, que no tiene pensión. Y eso no es real” y advirtió a la gente para que no se confunda. En tanto que aclaró: "no tenemos nada en contra de este grupo, pero hay una Ley Nacional que dictamina quién es veterano y quién no. Ellos fueron soldados que durante la Guerra de Malvinas, fueron movilizados dentro del continente, pero no fueron a las islas, ni entraron en combate".

Aunque marcó la diferencia, el ex combatiente manifestó que "es una circunstancia de la vida que nos haya tocado ir a nosotros y no a ellos. Por eso no queremos entrar en una discusión. Pero no podemos permitir que se autoproclamen veteranos de guerra y tengan el mismo título que quienes dieron la vida en combate".