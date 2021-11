Salud Pública de Neuquén: "es imposible retener al personal"

"No conseguimos cubrir los cargos o especialidades"; remarcó Adrián Morales en la AM550 La Primera. .

Continúa la crisis por la Ley carrera sanitaria archivada en la Legislatura, y sus consecuencias comienzan a reflejarse. Día a día, profesionales de la salud pública dejan sus cargos y el sistema se ve drásticamente vulnerable.



Así lo explicó Adrián Morales, médico infectólogo, en La Primera Mañana por AM550. “Llegamos a una situación extrema con este sistema de retribución. Es Imposible conseguir profesionales, incluso retenerlos. Es una situación desesperante porque todo el tiempo hay que mantener el ánimo alto para mantenerlos”.



Por otra parte, el profesional de la salud contó que “con esto de que archivaron el proyecto, muchos se quieren ir. Dentro del hospital acaban de renunciar terapistas, también se fueron clínicos. No conseguimos cubrir cargos o especialidades. Por ejemplo, el servicio de Neumología no es un servicio, es un solo médico, no quedó ninguno más. Ataja todos los penales, esta de guardia todos los días”.

Por último, Morales dejó claro que “es ridículo que dentro del sueldo que tenemos, nosotros tenemos que dejarle un porcentaje al gremio de ATE para que le entren millones de pesos por mes, para que tengan que presionarnos después”.