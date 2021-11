Tiran aceite en bocas de tormenta en el Paseo de la Costa

En las últimas horas se difundió en las redes un video dónde se ve claramente como un grupo de jóvenes trabajadores de la zona ribereña, puntualmente del Paseo de la Costa, arrojando cantidades importantes de aceite en las bocas de tormenta ubicadas a metros del Río Limay.

Ante este claro caso de contaminación ambiental, una vecina que caminaba en ese sector, en ese preciso momento, se indignó e increpó a los in fraganti, además de grabarlos con su celular.

"Tenes que decirle a tu patrón que esto no se hace, ustedes contaminan el medio ambiente", se le escuchar decir indignada a la mujer mientras filma a uno de ellos (empleado). "Desde la Municipalidad nos dijeron que tiremos", se escucha decir a otra de las empleadas. Mientras que el muchacho que arrojaba el aceite le decía a la mujer que no lo filme. Lejos de hacerle caso, ofuscada por lo que estaba viendo, no solo siguió filmando, sino también le dijo que iba a denunciarlos a ellos y a sus empleadores. "Sucios de mierda" , les dijo mientras se iba.

Por su parte, Guillermina Berro, técnica en saneamiento y protección ambiental, sostuvo en el NC 24/7 Noticias que "ese desagüe donde estaban vertiendo ese aceite desemboca en el río, es un grave problema, porque esos aceites al ser usados se encuentran oxidados, son recibos muy peligrosos que al enfriarse se forma una capa sobre el cuerpo de agua y evita que ingrese la luz, que se haga un intercambio de oxígeno perjudicando a la fauna, tanto como a aves, como a peces, cualquier organismo que habite el río".