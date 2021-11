Minor ratificó que la policía rionegrina no intervino

La secretaria de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor se refirió a los sucesos que se vivieron en Cuesta del Ternero donde hubo una persona herida y otra resultó fallecida.

Minor señaló a El Cordillerano que “la Policía de Río Negro, no tenía ningún operativo ni ninguna intervención en la zona. Lo que sabemos es que se había retirado un acampe solidario. No teníamos ninguna indicación diferente, respecto a la medida judicial de no innovar que se estaba cumpliendo hace más de 60 días”.

Consultada por la versión de dos civiles armados en la zona, Minor explicó que “no quiero adentrarme en cuestiones que son materia del Ministerio Público, en el día de ayer ya se tomaron los primeros testimonios y hoy se encuentra realizando el mismo trabajo. Se están realizando las diligencias judiciales, respecto al cuerpo hallado sin vida”.

Agregó que “hoy por la mañana, se encuentra la comitiva encabezada por el doctor Martin Lozada, para las pericias, tomar los testimonios y avanzar. No puedo dar más información, por no tener comunicación con la zona, que está sin señal”.

Respecto de los disturbios que se produjeron en El Bolsón, señaló que “fue una noche compleja, de manifestaciones. Hubo que ser muy prudentes en el accionar policial. El personal policial y el centro de monitoreo está trabajando sobre el tema de las roturas”.

La secretaria de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor explicó que “una vez que constatamos el corte de la Ruta Nacional 40, dimos intervención a la Justicia Federal. A últimas horas de la noche, dio la orden de desalojarla y eso se cumplió alrededor de las 2 de la mañana. Es jurisdicción federal y debe intervenir Gendarmería”.

“Debemos ser muy prudentes en relación a los dichos. Corroborar las situaciones y luego hacer comunicaciones oficiales. Desde esta secretaría y la provincia, debemos asegurar que no había ningún tipo de intervención ordenada. Estamos colaborando en todo lo que sea necesario para aclarar los lamentables hechos que sucedieron”, concluyó.