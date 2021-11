“El fiscal no quiso hacer las pericias”

En la tarde del lunes, alrededor de las 19 horas, se pudo retirar el cuerpo de Elías Garay de Cuesta del Ternero para practicarle la autopsia. Durante el lunes se realizó un acuerdo entre las comunidades mapuches y el cuerpo de fiscales de Bariloche para que se pueda ingresar y hacer las pericias que permitirán esclarecer que sucedió.

Nelson Avalos, titular de la APDH de la Comarca Andina señaló a AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “la investigación está en sus inicios. Recién ayer a la tarde se retiró el cuerpo de Garay. Por la mañana estuvimos hablando con la comunidad con el cuerpo tapado por el poncho”.

Agregó que “la comunidad puso condiciones para que el fiscal Martin Lozada pueda entrar, una de ellas era el levantamiento del puesto de COER, que son los cómplices de quienes lo mataron. Otra condición es que Lozada debió ingresar con tres integrantes del gabinete de Criminalística para realizar las pericias. Y luego podrían ingresar las organizaciones mapuches y no mapuches que nos acompañan”.

Señaló que “cuando el COER se retiraba, llegó gente de la Comarca Andina y se produjo una escaramuza donde hubo empujones, gritos, balas de goma que efectuaron efectivos de la policía. Después de eso, el fiscal Lozada no quiso ingresar porque no se sentía seguro por los incidentes previos. Nosotros le dimos todas las garantías para que entre con seguridad”.

Avalos explicó que “el fiscal no quiso hacer la pericia. Dijo que no estaba seguro. Uno entiende que puede sentirse inseguro, pero es un fiscal que participó de otras investigaciones. Ese punto no fue cumplido. El fiscal no ingresó. Se retiró el cuerpo. La investigación nace con una falla. Yo sospecho que después digan me obstruyeron la investigación”.

Agregó que “nosotros nos preguntamos ¿cómo hicieron dos hombres con armas largas para ingresar si no dejaban pasar a nadie? ¿Qué pasó con esos dos hombres que entraron y dispararon? ¿Cómo pasaron el retén policial con un auto y volver. Eso nos preocupa mucho. Debería la policía encontrar a esas personas”.

Consultado por la evolución de Gonzalo Cabrera señaló que “está en estado reservado. Tiene dos balazos en el abdomen. Están esperando cómo evoluciona. Está consciente”.