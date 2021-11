La muerte de un niño que puede llegar a cambiar la Justicia

En La Pampa no se hablaba este fin de semana de otra cosa. Aquí, en Neuquén, la noticia también impactó fuerte. La muerte de Lucio Dupuy, el chico de 5 años que, según muestran las primeras investigaciones, era golpeado asiduamente por su propia madre, y la novia de ésta, tiene características impresionantes. Desnuda, entre otras cosas, la miopía de una Justicia atravesada por una cuestión de género que no siempre es bien entendida, y ubicada en el contexto más simple, y tal vez más efectivo, del sentido común.

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron imputadas por el delito de "homicidio calificado por el vínculo" y "homicidio simple". Valenti es la madre de la víctima y convivía con Abigail. Christian Dupuy, el padre, ayer dio a conocer en pocas palabras una de las claves de la historia: "la justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre por más abogados y mediaciones que realicé. Hoy pagó mi hijo, pero no sólo escuchen a la madre, papá también sufre en silencio", escribió en sus redes sociales. Se refería así a un tema que en Neuquén tiene una vigencia tremenda, y que remite directamente a un enfoque de género que aparece distorsionado y peligrosamente volcado hacia el costado femenino de cada historia en particular.

El caso de Lucio, muerto a golpes, presuntamente, por la madre que la justicia respaldó con la tenencia legal, es revulsivo justo en este punto. Puede llegar a marcar jurisprudencia, sentar un antecedente clave, un antes y un después en estos casos.

"Hoy con el corazón roto y mi alma sin encontrar consuelo te digo descansa en paz hijo mío, no voy a descansar hasta que se haga justicia. Te amo Lucio Abel Dupuy", escribió el padre de la víctima, y sus palabras resuenan muy especialmente en otros padres, que sufren la denominada “obstrucción de vínculo”. En concreto, la imposibilidad de ver a sus hijos. Les pasa a varones y mujeres. Pero con mayor frecuencia, a los padres varones.

En La Pampa, esto es lo que se está comenzando a investigar, con el dramático caso de la muerte de Lucio. En la audiencia en la que se impusieron los cargos contra la madre y su pareja, participaron los siguientes funcionarios: el juez Néstor Daniel Ralli, la fiscal Verónica Ferrero, quien está a cargo de la Fiscalía de Delitos que impliquen Violencia Familiar y de Género; y los defensores oficiales María Silvina Blanco Gómez y Pablo Andrés de Biasi. Tal vez tengan conciencia plena de la importancia del caso; tal vez no.

Sea como sea, el proceso judicial está destinado a ser un caso testigo importante para la Justicia argentina. El caso del chico que vivía con su madre y la novia de ésta, enfrentadas en litigio judicial con el padre, por la tenencia, por las visitas, por el vínculo, en definitiva, de un chico con sus padres; y el final trágico, con un chico que murió con hemorragia interna provocada, según las primeras pericias, por golpes impiadosos, quedará marcado en las bibliotecas legales del país.

En General Pico, la localidad pampeana donde ocurrió el crimen, hoy habrá una marcha, a las 18. Es la forma que elige la sociedad argentina cada vez que intuye estar ante el resultado de una injusticia.