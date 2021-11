Villa La Angostura tuvo su marcha del orgullo gay

Villa La Angostura -uno de los destinos turísticos favoritos del país todo- fue este sábado escenario de la marcha del orgullo. Se trató de la segunda marcha en esta bella localidad y contó con la presencia del director de Diversidad de la provincia de Neuquén, Adrián Urrutia, quien expresó lo siguiente: “Como no podía ser de otra manera, estuvimos presentes en la marcha, acompañando a Aquelarre Marica VLA y la Mesa por la Igualdad Villa la Angostura”.

“Además de un día festivo y de encuentro entre compañeros, también levantamos la bandera reclamando por la Ley Integral Trans”, dijo el funcionario y destacó que “el municipio pintó el puente de Las Piedritas con los colores de la bandera LGBT + y la bandera trans, con una placa que dice: No se trata de ser todos iguales, sino de respetar las diferencias”. “Vamos terminando el año pero recargados de energías”, expresó Urrutia.

Mientras que el Área de Diversidad de Villa la Angostura difundió lo siguiente: “Celebramos y honramos a todas aquellas personas que con su vida hicieron posible lo conseguido. Y seguimos en ese camino para que nadie más sufra ni muera por cuestiones de género, raza, color, contextura física o cualquier cosa que no siga la hetero-norma. Hoy celebramos el orgullo de ser”.

En la convocatoria había expresado: “Marchamos por la no violencia, sin distinción de clase, etnia, ideología o género, por la no discriminación y para reivindicar y defender los derechos adquiridos pero también los avasallados. El orgullo no se negocia ni es objeto de consumo o marketing. Por una sociedad más Igualitaria y Justa, para todos, en Diversidad; ¡Siempre!”.