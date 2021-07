“Orgulloso de ser gay y campeón olímpico”

Una jornada ideal tuvo Tom Daley que cumplió uno de sus máximos sueños deportivos coronándose campeón olímpico en salto de trampolín de 10 metros sincronizado, en conjunto con su compatriota Matty Lee.

Luego de la consagración Daley, que debutó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y consiguió la medalla de bronce en Londres 2012 y Río 2016, se dirigió a la rueda de prensa donde dejó un gran mensaje para todos los deportistas.

“Me siento orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy un campeón olímpico… Me siento muy empoderado. Cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada precisamente por ser quien yo era. Ser campeón olímpico ahora demuestra que puedes conseguir cualquier cosa”, expresó el inglés en rueda de prensa.

Además se refirió a los deportistas participantes en la actual cita olímpica: “hay en estos Juegos más personas abiertamente homosexuales que en juegos (olímpicos) anteriores. Yo salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí solo, el diferente, el que no encajaba. Espero que cualquier joven LGTB pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no estás solo. Puedes conseguir cualquier cosa".