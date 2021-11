No sólo licencias quieren las mujeres taxistas

El servicio de transporte que manejan mujeres no sólo demostró que llegó para quedarse, sino también que trae consigo una polémica que lejos está de resolverse, en la ciudad de Neuquén, al menos, este año. El tema ha generado una protesta por parte de choferes durante la mañana del lunes.

"Tenemos que modificar el sistema (de Transporte Público) completo, no sólo las licencias para taxis. El sistema es complejo", dijo el concejal de Juntos por el Cambio-UCR, Guillermo Monzani. Y apuntó a esperar "tener números fiables del estudio de movilidad que lleva adelante la Universidad Nacional del Comahue".

Son cuatro los proyectos que ingresaron en relación al tema en el Concejo Deliberante neuquino, y apuntan a que se identifique con un sello distintivo, definir también una parada y que exista una paridad de género en el otorgamiento de licencias.

"Queremos hacer un llamado extraordinario de mujeres, de las 1.200 licencias, sólo 200 son de mujeres. Y que de las nuevas licencias que se otorguen exista paridad. "Si hay 20 licencias para ser otorgadas, consensuemos, mujeres con mujeres, varones con varones, y damos 10 y 10", dijo la concejal por Libres del Sur, Cecilia Maletti en diálogo con Mitre Patagonia.

"Todo este ruido no nos llama la atención, siempre que se mueven las estructuras, los sectores conservadores saltan y se resisten. El año que viene retomaremos sin dudas este debate. La ordenanza madre debe modificarse, tiene que haber paridad"

Por su parte, el concejal por el MPN, Atilio Sguazzini, dijo que Taxi Rosa está comprendido dentro de las ordenanzas vigentes en la ciudad de Neuquén.

Debate en el Concejo

En la comisión de Servicios Públicos, se trataron expedientes vinculados al servicio de taxis en la ciudad y la iniciativa que busca crear el servicio de “Taxi Rosa”, autos de alquiler exclusivamente conducidos por mujeres. En primer lugar, participaron integrantes de la Asociación de Propietarios de Taxis: Jorge Romero, Pedro Carmona, Mirta Sierra, Miguel Garrido y Ariadna Romero.

El primero en hacer uso de la palabra fue Romero, quien indicó que “estamos en contra de la modificación de la Ordenanza. Debemos tener reglas claras con respecto a la antigüedad de los compañeros para que puedan concursar, que sea libre y abierto. Nosotros venimos incorporando mujeres en todas las bases desde el año ’94 y los usuarios pueden pedir que el servicio sea prestado por una mujer, para ello se está incorporando una App. En las paradas, sucede lo mismo: si el usuario quiere que lo lleve una mujer, si está sexta o séptima, toma el viaje. También trabajamos con diferentes formas de pago”.

También Felipe Quezada, propietario de una empresa de taxis y referente de la Unión Propietarios de Taxis – una organización que se está conformando en la ciudad- se manifestó al respecto: “como agrupación, nosotros no estamos en contra de Taxi Rosa. Todos (por las empresas) empezamos pensando en que queríamos brindar un servicio diferente, mejorarlo. Si ellas apuestan a eso, nos parece bien y tienen todo nuestro apoyo porque es lo que hicimos todos. Pero ellas aluden que el municipio le debe, entre otras cosas, autorizarles un cartel distintivo (que la Ordenanza vigente ya lo contempla)".

"Lo que no aceptamos, bajo ningún punto de vista es que se den 50 licencias de taxi por vía de excepción. No hay demanda en Neuquén para justificarlas. Tenemos gente con más de 20 años esperando para conseguir su licencia. La Ordenanza es clara, no habla de género, no habla de porcentajes. Eso es igualdad. Esto vulnera el derecho de los hombres y también de las mujeres que llevan más de 20 años trabajando. Quieren entrar por la ventana. Si hay un concurso, que sea abierto, como siempre”.

Después fue el turno de Isabel Martínez, del grupo de los autoconvocados, quien coincidió con los anteriores: “es una total injusticia. Están discriminando al hombre en el trabajo, porque ellas solo reclutan mujeres (ellas las eligen) y no sabemos si llevarán pasajeros hombres”.

“Vengo a defender a la familia taxista – dijo Carmona. Estas señoras discriminan y crean violencia entre nosotros. Decimos No al concurso desigual”.

A continuación, los concejales recibieron a integrantes del Sindicato de Peones de Taxis quienes se sumaron a la negativa de modificar la norma legal. Tras la alocución de varias de sus integrantes, habló el Secretario General, Eduardo Lira quien refirió que estamos en rechazo a la Ordenanza 12546 – a la reforma. Dentro de la Ordenanza existe igual para todas y todos: hombres y mujeres. Hay muchas compañeras que tiene antigüedad. Vemos también el destrato que hubo hacia los compañeros como si fueran el ‘cuco’ y ellas sean Dios. No estamos discutiendo con las compañeras porque son trabajadoras como nosotros y no queremos una lucha de pobres contra pobres. Pero debe haber igualdad de condiciones para todos. Identificar con un color rosa, es una discriminación. En las bases, por otra parte, siempre se tiene en cuenta lo que pide el usuario: si piden mujeres o por ejemplo, autos grandes para trasladar a varias personas. Hace muchos años se trabajó para tener un color único en toda la ciudad, eso está vigente”.

Por último, expuso en el seno de la Comisión, el equipo de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad, encabeza por Mauro Espinosa. “Estamos desarrollando un relevamiento, un estudio profundo sobre el sistema de taxi y remises teniendo en cuenta varios ejes como la demanda, licencias, unidades y bases” adelantó el titular del área y posteriormente, se llevó a cabo una presentación a través de filminas a efectos de dar a conocer algunos datos, aclarando que “no es posible tener una visión parcial del sistema de taxis sin considerar un sistema de movilidad sustentable, con enfoque de género, pero también siguiendo otros lineamientos como la conectividad, el equilibrio territorial y a la integración social”.

Informaron que hay 1149 licencia de taxis y remises, de las cuales, un 18 % correspondientes a taxis fueron otorgadas a mujeres y 25% en el caso de los remises; que la Ciudad cuenta con 2074 auxiliares – de los cuales un 15% son mujeres. Asimismo, indicaron que hay barrios sin cobertura de paradas.

Probablemente los proyectos serán tratados el próximo año con otra composición de concejales.