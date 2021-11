Ayelen Quiroga: "No nos vamos a dejar manejar por ATE"

La candidata a diputada nacional por Cambia Neuquén, y diputada provincial por Juntos por el Cambio, Ayelén Quiroga, pasó por La Primera Mañana por AM550 y analizó la decisión de archivar el proyecto de Ley de Carrera Sanitaria en la Legislatura neuquina. El pasado martes, la Comisión I, de Legislación del Trabajo, no dio curso para continuar con la aprobación del proyecto impulsado por el sindicato que agrupa a los médicos, Siprosapune. El argumento formal giró en torno a la inconstitucionalidad que significa la modificación de un convenio colectivo de trabajo, en este caso el de los trabajadores de salud pública. En la práctica, la marcha de ATE en Neuquén y la amenaza del gremio que conduce Carlos Quintriqueo, pudieron más.

"Este es un proyecto fue un compromiso que tomó el gobierno provincial para desactivar el conflicto de Salud. Trabajamos en una mesa técnica hace meses con Siprosapune y los distinto legisladores, y luego fue una sorpresa de mal gusto enterarnos que el proyecto no iba a salir" aseguró Quiroga.

"Tenemos otra vez a los violentos, a los gremios, que quieren tomar decisiones por nosotros. Son violentos y amenazadores. Y lo que más vergüenza nos da es que el gobierno provincial y los diputados tuercen su brazo. Entonces... ¿Quién gobierna en esta provincia?"

En cuanto al manejo violento de ATE en la reunión de Comisión, la diputada sentenció: "Los gremios hablan de derechos y garantías pero había diputados que no podían entrar a la Legislatura, los ciudadanos no podían circular y los asesores no podían salir de la Legislatura, uno de ellos tenía a su hijita en el jardín y no la pudo ir a buscar".