La urgencia de las viviendas, según la candidata Bertoldi

No hay dudas para la candidata del Frente de Todos, Tanya Bertoldi, de que el problema de falta de viviendas en Neuquén es uno de los que necesita urgente solución; no obstante, no dejó pasar la oportunidad de campaña para afirmar que el gobierno de Alberto Fernández terminó en sus dos primeros años "1.245 viviendas en la provincia", y que "seguiremos haciendo gestiones para construir muchas más".

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Tanya Bertoldi, recorrió distintas localidades de la zona sur de la provincia. En San Martín de los Andes, estuvo junto al Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, donde se refirió al tema viviendas.

"Para empezar a resolver este déficit habitacional, es imprescindible que haya un Estado presente. La construcción de viviendas es una prioridad para el gobierno de Alberto y Cristina: sumando los créditos Casa Propia y los programas PROCREAR, Reconstruir y el Plan FONAVI, ya se terminaron 1.245 viviendas en Neuquén durante los dos primeros años de gestión del Frente de Todos y seguiremos haciendo gestiones para construir muchas más los próximos dos años", sostuvo Bertoldi.

La candidata del Frente de Todos sostuvo que "faltan miles de viviendas en Neuquén, y esa carencia que viene aumentando hace muchos años es un problema que hoy afecta a todo el territorio neuquino. Y, en la cordillera, debido a lo riguroso del clima, se debe atender de manera urgente".

"Aquí, en San Martín de los Andes, faltan unas dos mil viviendas. Las familias que no logran pagar un alquiler, o no pueden acceder a un lote, terminan viviendo de manera precaria en un asentamiento. El Estado provincial debe acompañar estos programas nacionales, siendo un articulador y promoviendo el acceso a lotes con servicios para que las y los vecinos tengan una mejor calidad de vida", concluyó la candidata a diputada nacional.