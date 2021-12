Video: El jardín sin clases de día, pero con fiestas de noche

En las últimas horas, un grupo de padres y madres en Defensa de la Educación en Neuquén, difundieron un video en las redes sociales donde se ve claramente que se esta llevando a cabo una fiesta, por la noche en el Jardín de Infantes Nº78, en el Barrio Z1. Su indignación surge de que hace varias semanas, por diferentes motivos, los chicos no tienen clases.

"De festejo de cumpleaños, pero mañana no hay clases. ¿Para esto quieren el Jardín?", sáquenles las llaves a quienes permiten esto.. si no es para los chicos, que no se use para nada más", es la frase que acompaña el video. En diálogo con la redacción de mejorinformado.com, Paola, una de las madres, sostuvo que esta situación no la toleran más: "El 1ro de diciembre no había agua, el 2 fueron las elecciones de ATEN, el 7 la fiesta (la del video), el 8 feriado. Entre paros, los feriados, elecciones, falta de agua y demás terminan teniendo clases dos veces por semana", sostuvo indignada.

Asimismo, en los chats, que están aquí publicados, se lee cuando las "seños" comunican en el grupo de la salita "verde", los días que no tuvieron clases. No obstante, este viernes, pasadas las 10:30 de la mañana se reunieron padres y madres, pidiendo respuestas a las autoridades del establecimiento escolar, ante esta situación.