Diputados aprobaron el presupuesto provincial 2022

Este jueves diputados provinciales aprobaron en general y por mayoría el presupuesto general de gastos y recursos del Poder Ejecutivo del 2022. Se hizo tras conseguir este miércoles un despacho casi unánime para el proyecto que envió el mes pasado el gobernador Omar Gutiérrez.

El presupuesto provincial para el año 2022 será de 320 mil millones de pesos, de los cuales más de 35 mil millones de pesos serán destinados a obras de infraestructura. Liliana Murisi, diputada por el Movimiento Popular Neuquino, aseguró que "se da en un contexto de consolidación de recuperación de actividad económica que se inició a mediados del 2021".

En este contexto, el diputado provincial por la UCR, César Gass, opinó en 24/7 Canal de Noticias y aseguró que "en condiciones en que es tan volátil la situación económica, no nos parece real". "Nosotros somos tan dependientes no solo por la coparticipación sino los precios de los crudos que no los ponemos nosotros, las retenciones, variables nacionales e internacionales. En una crisis tan grande, pensar que la inflación va a ser del 39 por ciento como dice el presupuesto, no nos parece que sea real. No porque sea un antojo sino porque no manejamos esas variables económicas", dijo.

Además, aseguró que otro punto en el que no están de acuerdo es que si 350 mil millones es el presupuesto y 157 mil millones corresponde a la masa salarial, no está contemplado un aumento para el año que viene: "¿Qué pasa si los gremios piden aumento? Porque con la inflación la van a pedir".

Por su parte, Carlos Coggiola, legislador de Democracia Cristiana, aseguró esta tarde en Radio Mitre Patagonia que no acompañó el presupuesto porque “no contempla las prioridades de los neuquinos". "Se van a destinar 2 mil millones para obras y simultáneamente 1 mil millones para canchas de césped sintético. No es la prioridad. Las escuelas explotan, fallecen docentes", destacó, y recordó que el paraje Villa Picún Leufú tiene 300 habitantes, no tienen agua potable pero tiene proyectado una cancha de hockey.

En tanto, Andrés Blanco, del Frente de Izquierda, quien también rechazó el proyecto, explicó que “el presupuesto no contempla partidas para aumentos salariales y los deja atados a mejoras en la recaudación”. Además, subrayó que “prevé una inflación mentirosa del 33%, cuando estamos en una inflación interanual de casi el 50%”.

Soledad Martínez, diputada del Frente de Todos, rechazó el presupuesto y objetó cifras de un presupuesto que, citó solo como ejemplo, en educación y salud no reflejan las condiciones y necesidades de una provincia en pospandemia.