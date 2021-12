Altas temperaturas en la región y seis barrios sin agua

Vecinos de varios barrios de la ciudad de Neuquén afirman que hace más de una semana están sin el suministro de agua potable: Confluencia Urbana, Sapere, Mariano Moreno, Provincias Unidas, Santa Genoveva y Valentina norte rural. Autoconvocados del último vecindario mencionado, cortaron el acceso al barrio en la mañana de este martes, aseguran estar "cansados de esta situación", y no tienen respuestas favorables del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

La única respuesta oficial del EPAS, cuando desde este medio se le consultó, solamente informaron que "este domingo operarios trabajaron en la reparación de una bomba sobre el río".

Además, hay que destacar que se rompió un tramo del ducto del sistema Los Barreales. "Se le suspendió el suministro de agua a la planta de metanol que funciona en el complejo de YPF, entre 24 a 48 horas”, explicó Juan Basalo, desde el organismo provincial.

“Lo que realizamos es cortarle por 24 a 48 horas el agua a metanol para poder darle mayor producción de agua a las dos localidades”, describió Basalo como una de las medidas que adoptaron mientras avanza la reparación. Señaló que existe un “esfuerzo conjunto con los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, ya que realizan la distribución y con esa situación la merma hace que algunos usuarios no cuenten con presión suficiente y tengan que llevarse con camiones de agua potable a cada uno de los usuarios y lo hacen los municipios”, consignó el medio local Cutral Co Al Instante.