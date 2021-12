Esperan más consultas ambulatorias que internaciones en Neuquén

En un contexto de crecimiento exponencial de casos en todo el mundo, el país y la región no son la excepción. El director médico del Grupo CMIC, Rodrigo Rabuffetti charló al respecto con La Primera Mañana por AM550 y aseguró: "Estamos viviendo el inicio de la tercera ola, que no ha tenido todavía un impacto en la internación. Pero hay una leve tendencia al aumento. No estamos viendo lo que vimos en la primera ola, estamos en una etapa diferente. Creemos que esta nueva ola va a tener más impacto en el sistema ambulatorio que en el de internación: consultas, guardias, centros de testeos".

LA TERCERA OLA DE COVID YA IMPACTA SOBRE NEUQUÉN



El Director médico del Grupo CMIC, Rodrigo Rabuffetti, explicó en #LaPrimeraMañana cómo se prepara el sistema de salud ante esta tercera ola.#neuquen #covid #coronavirus #sputnik #pfizer #vacuna pic.twitter.com/0UvoMvdbVw — AM550LaPrimera (@AM550LaPrimera) December 29, 2021

"El punto critico es la vacunación" aseguró Rabuffetti. "Neuquén si no es la principal es una de las que mejor hizo uso de la campaña de vacunación. Tenemos casi el 80% de la población con dos dosis, y arriba del 40% con tres dosis".

En una reunión con el Ministerio de Salud se abrió la posibilidad de vacunar en clínicas privadas de Neuquén, y ante esto, el médico adelantó: "Desde hoy empezamos en el grupo CMIC a ser un centro más de vacunación para los pacientes que se acercan a la consulta tratando de pesquisar y ofrecer y disminuir las barreras de acceso a la vacuna, si bien hay un gran dispositivo dispuesto. La intención es alcanzar mayores niveles de vacunación".

Al respecto de la ocupación de camas de terapia intensiva, el doctor adelantó que en las clínicas del grupo en Neuquén y en San Martín de los Andes, están a un 70% del cual un 10% pertenece a casos de Covid, números similares a los arrojados de manera general en toda la provincia por el Ministerio de Salud.