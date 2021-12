Colapso y furia en el nuevo Detectar de Neuquén

Una tarde de tensión se vivió este lunes en la nueva locación del Detectar que antes se encontraba en Parque Central. Un grupo de gente fue a hisoparse a dos horas del cierre del dispositivo ubicado en la Escuela de Enfermería y al negarles el testeo por falta de cupos, se desató una calurosa discusión.

Una mujer aseguraba que desde el viernes se acercó a diferentes dispositivos para hisoparse, dejando a sus bebés al cuidado de familiares, y en todos le negaban el testeo. Fue a la guardia y le dijeron que sin un resultado positivo, no la iban a atender. Situación similar a la de un hombre que según expresó, lo habían derivado hacia el dispositivo desde dos hospitales.

Otro hombre afirmaba que desde el miércoles intentaban que lo hisopen: "¿Por qué dicen que cierra a las 19 cuando a las 17 ya no atienden más?", decía con furia.

"Te pido excepcionalmente que me hisopes, soy odontóloga, soy parte del sistema de salud como ustedes", decía otra mujer. "No es que no quise venir, me dieron mal la información", gritaba la mujer llorando. "Voy a estar tres días sin trabajar", expresó.

Personal que trabaja en el dispositivo dialogó con 24/7 Canal de Noticias y afirmó: "Estamos colapsados y muchas veces la gente no lo entiende y se generan estos malentendidos. Estamos haciendo lo posible para satisfacer toda la demanda que estamos teniendo".