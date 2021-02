Denuncian colectivos colapsados sin protocolos, en el Alto Valle

Joaquín, un vecino de General Roca, docente y con trabajo en Cipolletti, denunció al aire del Noticiero Central, por 24/7 Canal de Noticias y AM550, las malas condiciones y hasta "colapso de personas" en los colectivos de la región a la hora de trasladarse hacia los centros urbanos del Alto Valle.

"La empresa Ko-Ko sólo tiene habilitados los servicios comunes, por eso paran en todas las localidades, no tienen habilitados los servicios expresos. Pasan cada una hora, por eso están colapsados" contó Joaquín.

"Sobre la Ruta 22 me sorprendió ver como el colectivo no frenaba, porque no entraba más gente"