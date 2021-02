En Neuquén, cuarto intermedio con ATEN sin oferta salarial

Mientras el Consejo Federal de Educación ratificó a manera de enunciado el retorno a las clases presenciales en todo el país, dependiendo de la situación epidemiológica de cada región; en Neuquén la reunión con el sindicato ATEN pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles, porque no hubo respuestas concretas al pedido salarial.

A nivel país, en definitiva, será cada provincia la que defina cómo y cuando iniciarán las clases, porque entre las premisas avaladas por todos los ministros de Educación, se destacó que se volverá al aula con condiciones de seguridad sanitaria que garanticen el cuidado de la salud. "Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro", afirmó el presidente Alberto Fernández al cerrar el encuentro.

La reunión con el gobierno neuquino y los referentes de ATEN no llevó más de 3 horas y se realizó en el edificio de la dirección Provincial de Rentas. Al terminar, un eufórico Marcelo Guagliardo se dirigió a un grupo de docentes que estuvo haciendo el “aguante” en las escalinatas de acceso: “Después de un año nos hemos sentado a discutir salario, no nos da lo mismo si el salario se refleja en el básico, si lo reciben los jubilados...discutimos un salario que tiene condiciones de calidad y que tiene un piso que es a partir del 1° de enero. Y esa es la base para el año en curso, donde ninguna paritaria está discutiendo por debajo del 36%”, expresó. Sin embargo, explicó que el gobierno provincial no llevó una propuesta salarial acabada, por lo que consensuaron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles, de manera que, al día siguiente, la propuesta sea sometida a asamblea. “Ya hay 30 asambleas convocadas en toda la provincia”, aclaró.