El gremio docente de Chubut convoca a no ir a la escuela

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) dijo, de manera extremadamente clara, que los docentes no se presentarán el próximo viernes en las escuelas, en el inicio del ciclo lectivo previsto en la provincia. Además, advirtió que están en condiciones de proponer "una retención de servicios ante el retraso salarial de 2 meses" y una presunta falta de medidas para cumplir con el distanciamiento por la pandemia.



De acuerdo con el calendario emitido por el Ministerio de Educación del Chubut, el próximo viernes los docentes deberían presentarse para dar inicio al ciclo lectivo 2021, como paso previo al inicio de clases previsto para el 1 de marzo hasta el 17 de diciembre para las escuelas del llamado "período común", con una expectativa de 183 días de clases.



"Estando con un retraso salarial de 2 meses, sumado a la falta de pago del segundo sueldo anual complementario y parte del primero, con los salarios congelados, estamos en condiciones de presentar la retención de servicios", informó el gremio en un comunicado.



Además, la dirigencia del gremio docente -adherido a CTERA a nivel nacional- asegura que los protocolos sanitarios no fueron aprobados y, en ese contexto, "tanto en nivel inicial como la modalidad de educación especial y los primeros grados de educación primaria no están en condición alguna de garantizar el cumplimiento del distanciamiento".



"Mientras continúe la situación epidemiológica actual es imposible su inicio porque no hay forma de cumplir con el distanciamiento social ya que el contacto entre las personas es ineludible y necesario, en los nombrados niveles y modalidades", señaló el gremio.