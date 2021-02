Amenazaron de muerte al intendente de Junín de los Andes

El conflicto con las 12 familias que cortaron el puente sobre el río Curruhué en la ruta 40 en Junín de los Andes no cesa. Durante el fin de semana largo la Policía neuquina y la Gendarmería debieron actuar por los hechos de violencia registrados entre turistas y manifestantes que reclaman terrenos en la localidad. Hubo piñas y patadas, e incluso uno de los integrantes de la toma denominada "Maradona" llegó a sufrir un piedrazo y tuvo que ser atendido.

Pero ahora, el reclamo escaló a un nuevo nivel. En la vía pública, el intendente de Junín, Carlos Corazzini, fue amenazado de muerte. Una mujer, integrante del grupo que reclama las tierras, le dijo sin tapujos, frente a un oficial de policía "yo te voy a cagar matando, yo te voy a matar, te voy a matar a vos".

Todo quedó registrado con un celular. Mirá el video:

Según contó el propio jefe comunal al aire del Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias y AM550, ya realizó la denuncia penal correspondiente ante semejante y reiterada amenaza.

"Hoy teníamos una reunión acordada con las familias por la que se decidió levantar la medida. Presente estaban directores del Ministerio de Seguridad de la provincia, el comisario Corso de la localidad, y demás funcionarios. Estaba pautada para las 9 de la mañana, y hasta las 11 horas no aparecieron, por lo cual se labró un acta. Cuando salimos del Concejo Deliberante había 8 personas integrantes de la toma y se les informó que la situación seguía siendo la misma con respecto a la entrega de tierras: que el Municipio no tiene. Además se les dijo que seguía en pie un aporte económico para un alquiler, cosa que rechazaron. Fue entonces cuando se dio esta amenaza de muerte reiterada" contó Corazzini.

"Yo puedo entender la necesidad, pero todo tiene un límite"

Según se informó, se trata de familias que hay llegado hace muy poco tiempo a la localidad cordillerana. Algunas no superan el año de estadía en el lugar. "Sería muy injusto que les demos tierras. Nuestra carta orgánica prevé como mínimo 5 años de residencia para eso. No tenemos terrenos y si los tuviéramos no sería justo".

En cuanto a la procedencia de estas personas, el intendente detalló que "hay familias de Cutral Co, otras de Santa Fe que vinieron con la expectativa de acceder a terrenos en el marco de tomas" aseguró el jefe comunal. "No son familias en situación de calle, algunos alquilaban o estaban con un familiar. Ellos decidieron ir a tomar la tierra" añadió.