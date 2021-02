ATEN rechazó el protocolo para las clases presenciales

El gobernador Omar Gutiérrez criticó duramente a los dirigentes del sindicato ATEN, que ayer rechazaron el protocolo para regresar de manera presencial a las clases, “24 horas después de haberse reunido con el ministro de Educación, Nicolás Trotta”. Les pidió que digan públicamente si “tiene voluntad política” para volver a las aulas.

“No se puede borrar con el codo lo que se firma con la mano. En diciembre di instrucciones para que se llegue a un acuerdo y se pueda volver a clases el 3 de marzo. Nos llevó tres reuniones en el Consejo Provincial de Educación, que es el órgano rector de la planificación de educación. Tuvimos la visita la semana pasada del ministro Trotta y se reunió con todos los sectores”, dijo en la la inauguración de la red de gas del barrio Cuenca XVI. Y agregó: “Ayer tuvimos una reunión para fortalecer y afianzar cómo encarar el ciclo lectivo de manera segura y presencial, a 24 horas, las mismas representaciones en el CPE rechazaron y no firmaron el protocolo para el inicio del ciclo lectivo presencial el 3 de marzo. No se puede decir una cosa y hacer otra”.

“Nos tenemos que hacer cargo. Le pido a esa representación que reflexione y manifieste claramente cuando falta más de un mes para iniciar el ciclo escolar, si tiene o no tiene la voluntad política para iniciar el ciclo escolar de manera presencial. Para ahorrarnos tiempo, discusiones y reuniones que no habrán de llegar a ningún lado. Si no está la decisión, entonces cada uno deberá tomar el camino que le corresponde en el marco de su responsabilidad, pero con coherencia en los hechos”, expresó el mandatario provincial.