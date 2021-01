Guagliardo: “No les puedo asegurar el inicio de clases”

A casi un mes de la fecha programada para el inicio de clases, 3 de marzo, la cúpula del gremio docente -ATEN- se reunió con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para plantearle el conflicto que mantienen con el gobierno neuquino.

Marcelo Guagliardo, secretario general del gremio de trabajadores de la educación de Neuquén, habló con 24/7 Canal de Noticias y contó sobre el encuentro que mantuvieron con el ministro nacional, a quien plantearon sus preocupaciones en relación a la educación pública en general, sobre todo la vuelta a la presencialidad, y la cuestión salarial. Al respecto, dijo: “es un tema que sigue en el Gobierno nacional”. De todos modos, el representante sindical resaltó que es el Gobierno provincial el que debe solucionar y dar respuesta al atraso salarial que lleva más de un año. “En Neuquén vamos a tener una negociación muy dura”, aseguró.

Inician las clases el 3 de marzo, se le preguntó. “No les puedo asegurar el inicio de clases, no sé por qué el gobernador está tan seguro”, sentenció y afirmó que en caso de que no esté la posibilidad de la presencialidad, “tampoco están garantizadas las condiciones” para la virtualidad, al no haber trabajado en la entrega de dispositivos y la conectividad. “A esos anuncios del gobernador habría que ponerle algunas definiciones que todavía no tenemos”, opinó Guagliardo.

Con respecto a la posible vacunación de los docentes, Guagliardo dijo que aún no los habían informado sobre cómo va será el proceso, pero consideró: “tendría que ser una campaña muy intensiva porque somos 23 mil los docentes y 600 auxiliares de servicio”.

