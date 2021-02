“Neuquén está en semáforo rojo, no depende de los docentes”

Esta mañana, el gobernador Omar Gutiérrez cruzó a los dirigentes del gremio docente ATEN, por votar en contra -aunque aprobado igual por mayoría- el protocolo propuesto para volver a clases de manera presencial, el próximo 3 de marzo. A su turno, Marcelo Guagliardo refutó: “la vuelta a la presencialidad no la decide el gobernador ni yo, porque lo debe decidir el ministerio de Salud”.

“El gobernador tiene algún problema de memoria, porque se olvida que él firmó algo y lo está borrando. El 6 de octubre todos los ministros establecieron un semáforo y hoy ese semáforo está en rojo, no nos alegra nada gobernador. Lo que sí, nos preocupa es como tergiversa. Otra cosa que confunde es la fecha de inicio del ciclo, una cosa es iniciarlo y otra cosa es con la presencialidad”, opinó el dirigente sindical.

En relación al protocolo, el sindicalista consideró que “las escuelas no son guarderías, son espacios en donde se aprende. Y eso es lo que planteamos y no se resolvió en el protocolo. Allí hay buenas intenciones, pero no plantean las condiciones de higiene, las indicaciones a la comunidad sobre cómo mandar a los chicos, etc. Pero no dejó de aprobarse; nosotros somos minoría”.

En cuanto a la discusión salarial, Guagliardo dijo -en diálogo en Noticiero Central 24/7- que el bono de 20 mil pesos otorgado por el gobierno provincial, no compensa la pérdida de los sueldos del año pasado. “De marzo a diciembre del año pasado, la pérdida salarial de los docentes fue de unos 70 mil pesos, contabilizando si hubieran recibido las compensaciones mensuales”.

