Mensaje de Gutiérrez a docentes: “Estoy para dialogar las 24 horas”

El gobernador Omar Gutiérrez inauguró obras y destacó el esfuerzo de la comunidad frente a la pandemia -particularmente en esta localidad golpeada desde lo turístico- en oportunidad de celebrar su 123 aniversario. No pasó por alto la oportunidad y se refirió al principal conflicto que tiene por estas horas: la oposición del gremio docente ATEN al inicio de clases presenciales, por considerar que no están dadas las condiciones y se mantiene el semáforo rojo para la provincia frente al Covid. Al respecto, insistió con poder sostener el diálogo.

En el acto, el mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente, Carlos Saloniti, autoridades políticas y de las Fuerzas de Seguridad.

En su discurso, Gutiérrez dijo: “no es la manera de solucionar nuestras diferencias cortando una ruta o haciendo un piquete”, porque eso juega en contra de la aceleración de las inversiones y, en consecuencia, del desarrollo económico y la generación de nuevos puestos de trabajo.

Respecto del regreso a clases, anunciado para el 3 de marzo, dijo: “Si hay una actividad que está cerrada es la educación presencial, yo sé que genera dudas y temores, pero les pido que hagamos foco y centro en el diálogo constructivo. Construyamos los acuerdos necesarios para que los niños, de manera segura y cuidada” puedan regresar a las aulas. También destacó las obras que se realizaron en 660 escuelas de toda la provincia durante los meses en que no hubo clases presenciales. “Estoy para dialogar las 24 horas y así como es tan importante acelerar la recuperación y la reactivación económica, turística, productiva y laboral también lo es seguir avanzando en la prevención y en (la aplicación de) la vacuna”.

Por su parte, Saloniti consideró que “la población transitó por momentos difíciles. Si hay algo que no podemos en un momento de pandemia es politizar la situación, no hay margen, no hay espacio para una crítica que afecte aún más a la sociedad (…) y tengan la certeza de que estamos poniendo lo mejor para salir adelante”. Finalmente, dijo que como el 70% de la población local vive directa o indirectamente del turismo, era indispensable habilitar la temporada y agregó que “tenemos que aprender a convivir con este virus, pero no hay que aflojar” a los cuidados mientras avanza el proceso de vacunación.

Anuncios y obras