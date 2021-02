Carreras echó al titular de Rentas por falta de sensibilidad

La política rionegrina está que arde. El año electoral, la pandemia y su crisis económica, no son los únicos temas que ponen nerviosa a la gobernadora Arabela Carreras, también la interna con el sector de su mentor y hoy adversario dentro de Juntos Somos Río Negro, el ex gobernador Alberto Weretilneck. Otro albertista, el director de la Agencia de Recaudación Tributaria, Leandro Sferco, dejó sus funciones en la práctica y sólo se aguarda que sea la mandataria la que oficialice su salida y nombre un reemplazante.

Sin dudas que el costo político de haber tenido que dar marcha atrás al aumento del impuesto automotor, fijando un tope del 36% en la variación interanual y no considerar el valor fiscal de los vehículo, hizo mella en Carreas, quien desde hace meses intenta construir su propio poder y no gobernar entre albertistas de los que desconfía permanentemente.

Los cambios en el gabinete fueron una constante tras los primeros rumores de ruptura entre Carreras y Weretilneck. Es más para encontrar la última foto juntos entre ambos hay que buscar en una reunión con la intendenta de Los Menucos a mediados de 2020. De allí en más y pese a que compartieron actos públicos, no volvieron a posar juntos.

Con protestas todos los días en las oficinas de la Agencia de Recaudación Tributaria de distintas ciudades, y una convocatoria provincial para hoy a las 20.30, esta semana ingresó en la Legislatura un pedido de la oposición para tratar en audiencia extraordinaria la reducción al impuesto de patentes que ya se fijó por decreto la semana pasada. Entonces, se convirtió en fusible el titular del organismo de recaudación, quien se desempeñaba en el equipo del ex ministro de Economía Rodrigo Domingo, la primera baja en la gestión de Carreras.

Si bien oficialmente la gobernadora reconoció que se trató de resolver la situación, por lo que se volvió a facturar el impuesto. En off the records se lo acusa a Serfeco de falta de sensibilidad para percibir que los incrementos provocarían tan alto impacto. Y aunque desde la Agencia atribuyeron el desorbitado incremento (en casos supero el 100% con respecto a 2020) a las alzas de la valuación fiscal de los vehículos y no sólo a la modificación de las alícuotas. El planteo hacia el titular de la ART es la falta de previsión y de simulaciones que pudiera haber evitado la tormenta política ocasionada.

Desde la oposición olieron sangre e inmediatamente el Frente de Todos solicitó una sesión extraordinaria para dar tratamiento al Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/21 que establece un tope del 36 por ciento para los aumentos del impuesto automotor. También pidió que se incorpore al temario el proyecto de esa bancada que fija el límite del 35 por ciento al incremento en el inmobiliario.

La presidenta del bloque opositor, María Eugenia Martini consideró “necesario que la Legislatura revea sin demoras la ley impositiva que impuso el oficialismo, ya que como se comprobó en los primeros días del año las boletas del impuesto a los automotores tuvieron un incremento desmesurado que obligó al gobierno a poner un tope a los aumentos” y recordó que “aún queda pendiente revisar los importantes aumentos que tendrá el impuesto inmobiliario por encima de la inflación prevista para este año”.

De todas maneras se supo que en una charla con la gobernadora, el vicegobernador Alejandro Palmieri y el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro Facundo López, se comprometieron a no convocar a extraordinarias por este tema, para evitar un costo político aún mayor. De todas maneras, Carreras sabe que será una mancha que cargue en su imagen política en un año en que las mediciones marcarán cosas importantes dentro del partido provincial.

Mientras, en medio de esta situación y con una nueva salida de un albertista del gobierno, el actual senador Weretilneck se dedicó en la última semana para alinear la tropa y empezó por los municipios. Primero se reunió con Claudio Di Tella y los legisladores del Cipolletti, luego con Pedro Pesatti y los diputados de la zona Atlántica, y también estuvo en San Antonio, donde hizo lo mismo con Adrián Casadei.

Además, y para marcar diferencias con el gobierno de Carreras, aunque de manera sutil para quienes no están al tanto de la interna, Weretilneck utilizó su cuenta de Instagram (de gran actividad, incluso más que la de la gobernadora) publicó hace apenas dos días un video en el que presenta la Casa de Juntos Somos Río Negro en Viedma, un espacio para el joven partido provincial que preside. Lo curioso es que en esos 29 segundos, no se ven imágenes del triunfo electoral de 2019, y sólo aparecen retratados los festejos de su reelección en el año 2015, acompañado por Pedro Pesatti, hoy intendente de Viedma. En ese video no hay registros del segundo triunfo electoral de la fuerza, que colocó a Carreras en el sillón de calle Laprida.